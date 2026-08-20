Energetyka

Spółdzielnia energetyczna Węglokoksu stawia na rozwój

Spółdzielnia Energetyczna Węglokoks Energia SE 1 wkracza w kolejny etap rozwoju, konsekwentnie zwiększając skalę wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozszerzając grono odbiorców korzystających z zielonej energii produkowanej lokalnie.

Monika Krezel

Monika Krężel

20 sierpnia 2026, 14:28
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Lokalna energetyka oparta na OZEi może skutecznie wspierać transformację energetyczną

fot: Węglokoks Energia

Spółdzielnia Energetyczna Węglokoks Energia SE 1 wkracza w kolejny etap rozwoju, konsekwentnie zwiększając skalę wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozszerzając grono odbiorców korzystających z zielonej energii produkowanej lokalnie.

Obecnie w ramach spółdzielni energetycznej funkcjonują dwa źródła OZE zlokalizowane na terenie gminy Brzeszcze.

Łączna moc zainstalowana instalacji wynosi 1,212 MWe, co pozwala na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca na potrzeby członków spółdzielni.

Jak podkreśla Węglokoks Energia, aktualizacja danych dotyczących działalności spółdzielni została potwierdzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 - Ważnym krokiem w rozwoju przedsięwzięcia jest zwiększanie liczby punktów poboru energii. Od 1 września do obecnie funkcjonującej struktury odbiorczej dołączą kolejne obiekty należące do gminy Brzeszcze, w tym Basen Pod Platanem, zarządzany przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach, który od lat stanowi ważne miejsce rekreacji i aktywności mieszkańców gminy - informuje spółka.

Rozwój spółdzielni nie kończy się jednak na obecnym etapie.
W pierwszym kwartale 2027 roku planowane są kolejne włączenia obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Brzeszcze do rozliczeń w ramach Spółdzielni Energetycznej Węglokoks Energia SE 1.
Dzięki temu jeszcze większa część energii produkowanej z lokalnych źródeł odnawialnych będzie mogła być wykorzystywana przez lokalnych odbiorców.

Wsparcie transformacji energetycznej

Długofalowym celem jest dalsze wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój współpracy pomiędzy samorządem i sektorem energetycznym.
Grupa kapitałowa Węglokoks Energia analizuje również możliwości rozszerzenia działalności spółdzielni na sąsiadujące gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

Rozwój Spółdzielni Energetycznej Węglokoks Energia SE 1 pokazuje, że lokalna energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii może skutecznie wspierać transformację energetyczną, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści samorządom czy instytucjom publicznym.

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