Po szychcie

Będzie wieża widokowa na Szlaku Węgla i Stali

W ramach programu Industrial Space na Szlaku Węgla i Stali pojawią się nowe obiekty. Jeden z nich zaplanowano w Jastrzębiu-Zdroju, w okolicach Zielonego Mostu. Stanie wieża widokowa w formie kopalnianego skipu.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 czerwca 2026, 12:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Jastrzębie-Zdrój

Spotkanie na temat kolejnych atrakcji na Szlaku Węgla i Stali

fot: UM Jastrzębie-Zdrój

W ramach programu Industrial Space na Szlaku Węgla i Stali pojawią się nowe obiekty. Jeden z nich zaplanowano w Jastrzębiu-Zdroju, w okolicach Zielonego Mostu. Stanie wieża widokowa w formie kopalnianego skipu.

Nowy, charakterystyczny obiekt to 35,7-metrowa wieża widokowa w formie kopalnianego skipu. Zlokalizowana będzie w miejscu dawnej nastawni kolejowej. Projekt zakłada, że wyposażona będzie w dwie platformy widokowe – jedna na wysokości 21,35 metrów, już ponad liniami drzew, a druga na wysokości 31,85 metrów – wersja dla tych bardziej odważnych - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

- Mamy już pozwolenie na budowę, na etapie projektowania są elementy wieży i małej architektury. Bo warto pamiętać, że to nie tylko wieża widokowa, ale również plac zabaw, instalacje z tablicami aktywnymi dla młodszych użytkowników oraz instalacje nawiązujące do tematyki Szlaku Węgla i Stali – wyjaśniał Jarosław Piechaczek, naczelnik wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dodał, że planowane zakończenie inwestycji zakłada się w 2027. - Chcielibyśmy, aby cały obiekt wraz z otoczeniem był już w pełni dostępny podczas przyszłego sezonu rowerowego - mówił naczelnik.

Drugi obiekt w ramach tego projektu powstanie w Suchej Górnej w Czechach. Szyb Kopalni Franciszek, wznoszący się na wysokość 85,5 metra, zostanie zmodernizowany tak, aby na jego szczycie pojawiła się platforma widokowa. Wokół obiektu również nie zabraknie małej architektury.

W Łaźni Moszczenica miał miejsce pierwszy warsztat produktowy, który zgromadził partnerów projektu, przedstawicieli atrakcji tworzących Szlak Węgla i Stali, regionalnych podmiotów turystycznych oraz osoby związane z dziedzictwem poprzemysłowym i turystyką pogranicza śląsko-morawskiego.

- Podczas warsztatu rozmawialiśmy o dalszym sieciowaniu współpracy, wspólnych działaniach promocyjnych oraz rozwoju oferty turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym pogranicza. Ważnym elementem dyskusji była także kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" – wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza".

Projekt „Industrial Space” to kolejne wspólne działanie na rzecz rozwoju turystyki zrównoważonej oraz promocji historii i dziedzictwa górniczego regionu. W ramach projektu planowana jest m.in. budowa wieży widokowej w Jastrzębiu-Zdroju, modernizacja platformy widokowej na szybie Franciszek w Suchej Górnej, rozwój połączeń rowerowych oraz realizacja wspólnej kampanii promocyjnej.

Projekt „Industrial Space“ jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027.

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