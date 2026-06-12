Będą zmiany na węźle A4 w Chorzowie. Czy to koniec korków?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację układu komunikacyjnego węzła autostrady A4 z ulicami Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Jest szansa, że korki będą przynajmniej nieco mniejsze.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację układu komunikacyjnego węzła autostrady A4 z ulicami Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Jest szansa, że korki będą przynajmniej nieco mniejsze.

Węzeł autostrady A4 w Chorzowie to komunikacyjne wąskie gardło. W godzinach szczytu przejazd tam to prawdziwy test cierpliwości, ale… ma być lepiej. Przebudowana zostanie północna łącznica węzła wraz ze skrzyżowaniem z ul. Batorego. Przetarg właśnie ogłoszono, a katowicki oddział GDDKiA czeka na oferty do 25 czerwca 2026 r.

Co się zmieni na węźle A4 w Chorzowie?

GDDKiA zaplanowała szeroki zakres prac, które mają zmniejszyć korki i poprawić bezpieczeństwo na węźle A4 w Chorzowie:

skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną (dzięki temu z pewnością łatwiej będzie wyjechać z ul. Batorego w kierunku Katowic i z ul. Oświęcimskiej skręcić w ul. Batorego)

na ul. Batorego wydłużony zostanie pas do skrętu w lewo i skorygowana zostanie geometria dróg w obrębie skrzyżowania

na ul. Oświęcimskiej dobudowany zostanie pas do skrętu w lewo, przebudowany będzie tam ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik

przebudowane zostanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów wraz z doświetleniem

wymieniona zostanie nawierzchnia na jezdni, poboczach oraz ciągach dla pieszych i rowerzystów

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc. za przedłużenie jej o dwa lata). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości dla tego zamówienia to pięć lat – informują w GDDKiA.

Wykonawca na realizację przebudowy węzła A4 w Chorzowie będzie miał sześć miesięcy (bez okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca).