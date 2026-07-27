Kraj i Świat

Górnicze miasto z całkiem nowym centrum. Wypowiedzą się mieszkańcy

Jastrzębie-Zdrój chce zapytać mieszkańców o opinie dotyczące Strefy Centrum. Ma to być nowa, reprezentacyjna przestrzeń miejska.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

27 lipca 2026, 19:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Jastrzębie-Zdrój Facebook

Przyszła Strefa Centrum w Jastrzębiu-Zdroju.

fot: UM Jastrzębie-Zdrój Facebook

Jastrzębie-Zdrój chce zapytać mieszkańców o opinie dotyczące Strefy Centrum. Ma to być nowa, reprezentacyjna przestrzeń miejska.

W sierpniu rozpoczną się konsultacje dotyczącego tego, jakie powinno być nowe centrum Jastrzębia-Zdroju. Mowa 11-hektarowym o terenie mieszczącym się między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego. Miasto kupiło ten teren w ubiegłym roku, a obecnie jest on niezagospodarowany. Podobna koncepcja wobec niego powstała już w latach 70. poprzedniego stulecia. Obszar ten, w czasach szybkiego napływu mieszkańców do pracy w górnictwie, planowany był jako reprezentacyjna przestrzeń Jastrzębia-Zdroju.

Miasto chce zachować starodrzew dębowy, który rośnie na tym terenie. Część obszaru przekazana została policji, dzięki czemu powstanie tam budynek komendy. Koncepcję zagospodarowania reszty terenu pod kątem przestrzeni centralnej przygotowuje biuro architektoniczne. Urzędnicy chcą też zapytać o zdanie mieszkańców.

Ich pomysły, opinie i oczekiwania będą ważnym elementem opracowywanego projektu. To szansa na dokończenie budowy miasta w znaczeniu urbanistycznym. Prawdziwe centrum jest elementem miastotwórczym – przyciąga mieszkańców, inwestorów i usługi oraz ożywia sąsiednie tereny – mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju, Michał Urgoł.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 do 23 sierpnia. Będą odbywać się w formie wywiadów stacjonarnych i online. Powstaną też dwa punkty konsultacyjne. Będzie można się wypowiedzieć 19 sierpnia, w godz. 10:00-13:00 przy Galerii Jastrzębie oraz 20 sierpnia, w godz. 15:00-18:00 na deptaku przy Parku Zdrojowym.

W tych dniach będzie można też porozmawiać z członkami zespołu, który przygotowuje koncepcję architektoniczną. Jak informuje miasto, zebrane w czasie konsultacji opinie zostaną wykorzystane przy opracowaniu studium programowo-przestrzennego oraz koncepcji zagospodarowania nowego centrum. 


 

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