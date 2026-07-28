W poniedziałek na giełdzie

Allegro otrzymało rezygnację Jonathana Easticka z funkcji dyrektora wykonawczego i CFO, a Katarzyna Ostap-Tomann została powołana na stanowisko CFO spółki ze skutkiem od dnia 1 października 2026 r. - podała spółka w komunikacie.

Allegro otrzymało rezygnację Jonathana Easticka z funkcji dyrektora wykonawczego i CFO, a Katarzyna Ostap-Tomann została powołana na stanowisko CFO spółki ze skutkiem od dnia 1 października 2026 r. - podała spółka w komunikacie.

Asseco SEE widzi dalszy potencjał wzrostu w obszarze bankowości - poinformował prezes Piotr Jeleński na konferencji prasowej. Wskazał, że spółka mocno pracuje nad zwiększeniem wydajności i efektywności niektórych swoich działów.

Portfel zamówień grupy Asseco South Eastern, łącznie z Payten, na 2026 r. wynosi 379,2 mln euro, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Portfel zamówień grupy na III kw. 2026 r. wynosi natomiast 92,7 mln euro, a rok wcześniej było to 102,1 mln euro.

Drago Entertainment ustalił termin wydania darmowego prologu gry: "Airport Contraband" na platformie Steam na 27 sierpnia 2026 roku - podała spółka w komunikacie.

Tauron Dystrybucja zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy umowy o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego o łącznej wartości ok. 384 mln zł - podał Tauron Polska Energia w komunikacie.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Columbus Energy

Podał urząd w komunikacie. Konsumenci skarżyli się na opóźnienia w zwrocie pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Prezes Urzędu kwestionuje też sposób informowania klientów o prawie odstąpienia od umowy, terminach montażu oraz oferowanych urządzeniach, dodano.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej podpisał umowy ze spółkami dystrybucyjnymi Tauronu, Enei, Energi i PGE na blisko 1.265 mln zł dofinansowania infrastruktury ładowania przystosowanej do ciężkiego transportu.

Zarząd i rada nadzorcza PGE GiEK podjęły decyzję o kolejnym wydłużeniu pracy bloków Elektrowni Rybnik i ich etapowym, rozłożonym w czasie wygaszaniu - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym. Blok nr 5 ma zakończyć pracę w II połowie tego roku, blok nr 8 w 2027 r., a bloki nr 6 i 7 będą pracować jeszcze w I połowie 2028 r.

Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach dynamicznych, pozyskała w rundzie finansowania 7 mln euro - podała spółka w komunikacie. W transakcji uczestniczyli m.in. fundusz venture capital Future Energy Ventures oraz Axpo, producent oraz trader energii.

Ominimo zostało pierwszym jednorożcem ubezpieczeniowym w regionie CEE po zamknięciu rundy finansowania serii B z wyceną na poziomie 1,6 miliarda USD, w której głównym inwestorem był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) - podano w komunikacie prasowym. Ominimo wykorzystuje AI oraz zaawansowane modelowanie, aby oferować kierowcom dopasowane składki za ubezpieczenia.