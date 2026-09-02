Gospodarka

Będą tworzyć fabrykę aut elektrycznych w Jaworznie i szukają ludzi do pracy

Spółka ElectroMobility Poland, która będzie odpowiadać za stworzenie hubu elektromobilności w Jaworznie, prowadzi rekrutację.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

2 września 2026, 14:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Newseria

Samochód elektryczny.

fot: Newseria

Spółka ElectroMobility Poland, która będzie odpowiadać za stworzenie hubu elektromobilności w Jaworznie, prowadzi rekrutację.

Spółka publikuje na swojej stronie internetowej ogłoszenia dotyczące poszukiwania specjalistów. Rekrutacja prowadzona jest na stanowiska inżynierskie, jak m.in. starszy inżynier ds. ergonomii i packagingu, inżynier ds. atrybutów pojazdów czy starszy inżynier ds. AI i automatyzacji procesów.

Nabór na wolne stanowiska dotyczy także kadry kierowniczej oraz specjalistów. Poszukiwany jest m.in. kierownik ds. szkoleń i rozwoju, główny specjalista ds. transportu i ceł czy starszy specjalista odpowiedzialny za procesy zakupowe. Oferty dotyczą pracy w Katowicach lub Warszawie. 

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ElectroMobility Poland blisko 4,5 mld złotych. Tym samym został większościowym akcjonariuszem spółki. Jak poinformował, NFOŚiGW, jest to zaangażowanie kapitałowe w projekt „Polski Hub Elektromobilności”, który zakłada budowę nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych. Hub ma powstać w Jaworznie, a uruchomienie produkcji planowane jest na 2029 rok. 

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