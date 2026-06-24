Kraj i Świat

Basen nieczynny, zawiniły szkody górnicze

Jeden z basenów na terenie kąpieliska odkrytego w Bytomiu uległ poważnej awarii. W ubiegłym tygodniu, najprawdopodobniej na skutek szkód górniczych, pękła żelbetowa konstrukcja basenu.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

24 czerwca 2026, 15:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/M. Wołosz

Basen w Bytomiu został uszkodzony

fot: FB/M. Wołosz

Jeden z basenów na terenie kąpieliska odkrytego w Bytomiu uległ poważnej awarii. W ubiegłym tygodniu, najprawdopodobniej na skutek szkód górniczych, pękła żelbetowa konstrukcja basenu.

- Uszkodzenie jest tak duże, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania nieckę głębokiego basenu dla pływających - poinformował w mediach społecznościowych, Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Mimo awarii, w sobotę 27 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu otworzy kąpielisko odkryte w Parku Miejskim. Będą czynne pozostałe części kąpieliska – basen płytki oraz brodzik dla dzieci. 

Ceny za wstęp na teren kąpieliska będą o połowę niższe. Będzie też możliwość popływania na pływalni krytej, która w te wakacje będzie czynna.

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