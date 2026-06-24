Basen nieczynny, zawiniły szkody górnicze

Jeden z basenów na terenie kąpieliska odkrytego w Bytomiu uległ poważnej awarii. W ubiegłym tygodniu, najprawdopodobniej na skutek szkód górniczych, pękła żelbetowa konstrukcja basenu.

Jeden z basenów na terenie kąpieliska odkrytego w Bytomiu uległ poważnej awarii. W ubiegłym tygodniu, najprawdopodobniej na skutek szkód górniczych, pękła żelbetowa konstrukcja basenu.

- Uszkodzenie jest tak duże, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania nieckę głębokiego basenu dla pływających - poinformował w mediach społecznościowych, Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.



Mimo awarii, w sobotę 27 czerwca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu otworzy kąpielisko odkryte w Parku Miejskim. Będą czynne pozostałe części kąpieliska – basen płytki oraz brodzik dla dzieci.

Ceny za wstęp na teren kąpieliska będą o połowę niższe. Będzie też możliwość popływania na pływalni krytej, która w te wakacje będzie czynna.