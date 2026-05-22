Węgiel jest elementem miksu energetycznego i zawsze w pewnym procencie nim będzie. Nie ma planu, by zamknąć wszystkie kopalnie, ale jest plan by zoptymalizować funkcjonowanie branży górniczej, bo wydobywamy prawie najdroższy węgiel na świecie. I mamy znaczącą część kopalni, których funkcjonowanie nie ma już żadnego uzasadnienia - mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na antenie Radia ZET.

. Musimy dostosować branżę górniczą do jej docelowej funkcji branży górniczej i węgla w miksie energetycznym. Spotykam się z głosami, że to co się wydarzyło w cieśninie Ormuz, co się wydarzyło na rynku gazu, powoduje, że powinniśmy wrócić do dyskusji o węglu, bo to jest nasze bezpieczeństwo, bo jest tu na miejscu, w Polsce. Ale nie zmienimy trendów światowych i ta optymalizacja jest potrzebna i to jest największe wyzwanie, przed którym stoimy - argumentował minister.

Pytany o powody straty za I kwartał LW Bogdanka, najlepszej polskiej kopalni, odpowiedział: - To tąpnięcie wynika z pewnego modelu stworzonego przed laty, objęcia części spółek górniczych ustawami osłonowymi. One wydobywają węgiel, który jest dotowany. Sprzedają go po cenach, do których ta najbardziej efektywna kopalnia w kraju nie jest w stanie się zbliżyć. Jest konkurencyjna dla węgla z ARA, ale kiedy konfrontuje się z węglem z dotowanej Polskiej Grupy Górniczej, to okazuje się, że niestety nie jest w stanie tego progu rentowności utrzymać. To jest dla nas ogromne wyzwanie - mówił Balczun.

Udział węgla w polskim miksie energetycznym wynosi obecnie około 52,6 proc. produkcji energii elektrycznej. W strukturze tej węgiel kamienny odpowiada za nieco ponad 38 proc., a węgiel brunatny za blisko 18 proc. generacji,