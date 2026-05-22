Górnictwo

Balczun: Węgiel jest elementem miksu energetycznego i zawsze nim będzie

Węgiel jest elementem miksu energetycznego i zawsze w pewnym procencie nim będzie. Nie ma planu, by zamknąć wszystkie kopalnie, ale jest plan by zoptymalizować funkcjonowanie branży górniczej, bo wydobywamy prawie najdroższy węgiel na świecie. I mamy znaczącą część kopalni, których funkcjonowanie nie ma już żadnego uzasadnienia - mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na antenie Radia ZET.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

22 maja 2026, 12:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Zwały węgla

fot: ARC

Węgiel jest elementem miksu energetycznego i zawsze w pewnym procencie nim będzie. Nie ma planu, by zamknąć wszystkie kopalnie, ale jest plan by zoptymalizować funkcjonowanie branży górniczej, bo wydobywamy prawie najdroższy węgiel na świecie. I mamy znaczącą część kopalni, których funkcjonowanie nie ma już żadnego uzasadnienia - mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na antenie Radia ZET.

. Musimy dostosować branżę górniczą do jej docelowej funkcji branży górniczej i węgla w miksie energetycznym. Spotykam się z głosami, że to co się wydarzyło w cieśninie Ormuz, co się wydarzyło na rynku gazu, powoduje, że powinniśmy wrócić do dyskusji o węglu, bo to jest nasze bezpieczeństwo, bo jest tu na miejscu, w Polsce. Ale nie zmienimy trendów światowych i ta optymalizacja jest potrzebna i to jest największe wyzwanie, przed którym stoimy - argumentował minister.

Pytany o powody straty za I kwartał LW Bogdanka, najlepszej polskiej kopalni, odpowiedział: - To tąpnięcie wynika z pewnego modelu stworzonego przed laty, objęcia części spółek górniczych ustawami osłonowymi. One wydobywają węgiel, który jest dotowany. Sprzedają go po cenach, do których ta najbardziej efektywna kopalnia w kraju nie jest w stanie się zbliżyć. Jest konkurencyjna dla węgla z ARA, ale kiedy konfrontuje się z węglem z dotowanej Polskiej Grupy Górniczej, to okazuje się, że niestety nie jest w stanie tego progu rentowności utrzymać. To jest dla nas ogromne wyzwanie - mówił Balczun.

Udział węgla w polskim miksie energetycznym wynosi obecnie około 52,6 proc. produkcji energii elektrycznej. W strukturze tej węgiel kamienny odpowiada za nieco ponad 38 proc., a węgiel brunatny za blisko 18 proc. generacji,

Powiązane tematy:

górnictwo pgg bogdanka balczun map

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Grzegorz Wrona: O górnictwie trzeba mówić „od dołu”, czyli z perspektywy ludzi i realnych problemów branży

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Grzegorz Wrona podkreślił znaczenie ustawy, która umożliwi Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom górniczym. „Traktujemy jednak ten mechanizm jako rozwiązanie wyjątkowe, stosowane wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się zagrożenie” – powiedział w rozmowie dla „Super Expressu” podczas konferencji Impact w Poznaniu.

Legislacja i prawo

Nadzór górniczy i przedsiębiorcy stają przed kolejnymi wyzwaniami

Przepisy rozporządzenia metanowego spędzają sen z powiek menedżerom spółek węglowych. Górnictwo coraz silniej zależy od systemów teleinformatycznych, automatyki przemysłowej, systemów sterowania, łączności, monitoringu zagrożeń naturalnych oraz infrastruktury IT/OT.

Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW oraz Ministerstwo Energii podpisały umowę dotyczącą wdrożenia programu jednorazowych odpraw pieniężnych

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, dzięki której już w najbliższych dniach pracownicy spółki będą mogli zacząć korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Polska Grupa Górnicza

10-lecie kopalni ROW. Ratownicy górniczy uczcili to w niezwykły sposób

40 ratowników, jeden cel i wspólna droga – tak ratownicy górniczy z kopalni ROW postanowili uczcić 10-lecie swojej kopalni. Zamiast oficjalnych uroczystości wybrali gest, który najlepiej oddaje sens ich codziennej służby: pomoc drugiemu człowiekowi.