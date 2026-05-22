W Południowym Koncernie Węglowym konsekwentnie realizowane są działania, które mają na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników. W ramach tych działań pracownicy ZG Sobieski wzięli udział w cyklu specjalistycznych szkoleń.

Jak informuje górnicza spółka, szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu obsługi kombajnów ścianowych. Uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpiecznej pracy, budową i codzienną eksploatacją maszyn oraz działaniem systemów sterowania.

W trakcie zajęć omówiono m.in. prawidłową obsługę kombajnu, kontrolę kluczowych elementów eksploatacyjnych, zasady pracy w rejonie maszyny oraz najczęściej występujące uszkodzenia i ich skutki. Przedstawiono również możliwości systemu „Smart Mine”, służącego do monitorowania i analizy parametrów pracy kombajnu.

Część praktyczna została wzbogacona o szkolenie z wykorzystaniem technologii VR, pozwalającej odwzorować rzeczywiste warunki pracy pod ziemią. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić halę montażową oraz zapoznać się z procesem produkcji maszyn i pracą obrabiarek.