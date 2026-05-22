22 maja 2026, 10:44
źródło: Polska Agencja Prasowa

Strata netto sektora górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,75 mld zł w okresie styczeń-marzec 2026 r. w porównaniu z 2,18 mld zł straty rok wcześniej - podała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Przychody sektora ze sprzedaży wyniosły 7,07 mld zł w I kw. 2026 r., w tym przychody ze sprzedaży węgla - 5,17 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 7,34 mld zł i 5,38 mld zł.

Strata operacyjna wyniosła 1,72 mld zł, w tym strata operacyjna ze sprzedaży węgla - 2,09 mld zł. W I kw. 2025 r. było to odpowiednio 2,67 mld zł i 2,39 mld zł straty.

Wydobycie ogółem wyniosło 8,91 mln ton ekwiwalentu węgla (tew) a koszty bieżącej produkcji węgla sięgnęły 834,57 zł/tew. Rok wcześniej było to odpowiednio 8,99 tew i 886,64 zł/tew.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał, że dane obejmują następujące podmioty: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, LW Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia, Eko-Plus.

