W Górniczej o wynikach JSW i zmianach w Hucie Częstochowa

Co wydarzyło się w pierwszym kwartale tego roku w JSW? Czy górnicy przesiądą się na lokomotywy? Jaka przyszłość maluje się przed Hutą Częstochowa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 22 maja.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy przedstawionych wyników za I kwartał 2026 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Grupa Kapitałowa JSW zamknęła go notując stratę netto w wysokości 615,9 mln zł. EBITDA za okres trzech miesięcy bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła 192,4 mln zł. Z kolei łączne przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie niespełna 2,1 mld zł i w porównaniu do czwartego kwartału 2025 roku były niższe o 12,6 proc.

„Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że proces odejść pracowników w ramach instrumentów osłonowych (urlopy górnicze i odprawy) rozpocznie się w maju 2026 roku, a pierwsze efekty finansowe pojawią się już w tym miesiącu” – pisze red. Monika Krężel w tekście „Cięcia, koszty, oszczędności. JSW nadal pod kreską”.

W najnowszym numerze TG opisujemy też zmiany, które zajdą w Hucie Częstochowa. „18 maja 2026 r. w Hucie Częstochowa podpisane zostały dokumenty kończące proces budowy docelowej struktury właścicielskiej spółki. Po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK oraz zamknięciu transakcji Agencja Mienia Wojskowego i Węglokoks S.A. obejmują udziały w Hucie Częstochowa” – pisze red. Tomasz Czoik w tekście zatytułowanym „Nowe rozdanie w Hucie Częstochowa”.

Jak informują przedstawiciele Węglokoksu, finalizacja procesu właścicielskiego otwiera nowy etap związany z dalszym rozwojem kompetencji produkcyjnych zakładu oraz wzmacnianiem jego pozycji jako jednego z kluczowych aktywów przemysłowych w rozwijanym segmencie stalowym GK Węglokoks.

„Z przodka na lokomotywę” – taki tytuł nosi tekst red. Kajetana Berezowskiego o tym, że Akademia Maszynistów PKP Intercity chętnie przyjmuje na kursy byłych górników. „Na jednej szychcie trzy razy pojechać z Katowic do Warszawy i z powrotem? Jak najbardziej! W zawodzie maszynisty kolejowego to szara, codzienna rzeczywistość. Spółka PKP Intercity chętnie widziałaby górników za sterami lokomotyw. Działa już siedem najnowocześniejszych symulatorów służących do szkoleń maszynistów. Jeden z nich zaprezentowano w Katowicach” – można przeczytać w tekście.

W tym numerze Górniczej polecamy też tekst „Rad na celowniku”. Otóż naukowcy ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej Główne go Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego realizują projekt, którego celem jest zbadanie możliwości i wydajności oczyszczania z radu wód kopalnianych, występujących na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Są już pierwsze wyniki.

Zapraszamy także do czytania tekstów o górniczych tradycjach, digitalizacji ruchu Bielszowice, ekologicznych rozwiązaniach czy szansach dla firm okołogórniczych.

W tym numerze TG publikujemy również felieton Jacka Korskiego. Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy tradycyjnie znajdą wiele interesujących materiałów.

