Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu kierownictwu JSW

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oskarżono cztery osoby, w tym trzy z kierownictwa JSW.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach chodzi o akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę JSW, w związku ze zleceniem przez tę spółkę świadczenia usług doradczych o charakterze górniczo-ekonomicznym jednemu z podmiotów gospodarczych.

Śledczy podkreślają, że zawarcie umowy z firmą doradczą było nieuzasadnione ekonomicznie, a pisemne raporty sporządzane w latach 2017-2019 w wykonaniu umowy cechowała niska wartość merytoryczna. Jastrzębska Spółka Węglowa na skutek zawartej umowy poniosła szkodę majątkową w wysokości aż 1.9 mln zł.

Oskarżono cztery osoby, w tym trzy z kierownictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czwartym oskarżonym jest właściciel podmiotu świadczącego usługi doradcze dla spółki.

Wobec podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe w łącznej wysokości 1 mln złotych.

Przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. (chodzi o niegospodarność) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.