Górnicza spółka miała 22,1 mln zł straty netto w I kwartale 2026 r.

Grupa LW Bogdanka odnotowała w pierwszym kwartale 2026 roku 22,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 283,9 mln zł zysku netto rok wcześniej - wynika z opublikowanego w środę raportu kwartalnego spółki.

20 maja 2026, 09:30
Lubelska Bogdanka

Bogdanka podała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszych trzech miesiącach roku 702,6 mln zł wobec 868,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 19,1 proc.

W pierwszym kwartale 2026 roku grupa wykazała także 24,8 mln zł straty z działalności operacyjnej. W analogicznym okresie 2025 roku spółka miała 343,7 mln zł zysku operacyjnego.

Bogdanka zwróciła uwagę, że wysoki wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale ubiegłego roku był związany z otrzymaniem przez spółkę dominującą odszkodowania w wysokości 144,85 mln zł za szkodę w ścianie.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez skarb państwa grupy kapitałowej Enea z siedzibą w Poznaniu, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni.

