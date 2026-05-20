GIG przeprowadzi badania dotyczące adaptacji terenów pogórniczych

Główny Instytut Górnictwa na terenie dawnej Kopalni Makoszowy przeprowadzi badania dotyczące adaptacji terenów pogórniczych do zmian klimatycznych. Celem jest wypracowanie skutecznych metod rekultywacji - poinformował  Urząd Miasta Zabrze.

20 maja 2026, 07:28
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kopalnia Makoszowy została przekazana do SRK 1 maja 2015 roku

Przedstawiciele GIG i lokalnego samorządu podpisali porozumienie ws. realizacji badań. Będą one prowadzone do końca 2030 r. na terenach przy zlewisku Kopalni Makoszowy oraz zbiorniku Bagier.

Efektem badań mają być analizy i opracowania, które wskażą efektywne metody rekultywacji oraz poprawy jakości środowiska na terenach pogórniczych.

W ramach współpracy magistrat udostępni tereny, a GIG będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań naukowych, analizę stopnia degradacji terenów, monitoring zmian środowiskowych, opracowanie dokumentacji i raportów oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących rekultywacji oraz poprawy jakości środowiska.

"Jednym z efektów projektu będzie przygotowanie pakietu dokumentów dla Urzędu Miasta Zabrze, który stanie się wkładem pod przyszłe inwestycje. Prowadzone będą również działania edukacyjne oraz prace przygotowawcze związane z funkcjonowaniem zbiorników wodnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu" - zapowiedział w komunikacie Mariusz Kruczek, zastępca kierownika Zakładu Ochrony Wód GIG.

Badania w Zabrzu będą prowadzone w ramach projektu IP LIFE COAL. Jego celem jest rozwiązywanie problemów wynikających ze zmian klimatycznych. To projekt współfinansowany z przeznaczonego na ochronę środowiska i klimatu programu LIFE Unii Europejskiej.

GIG to Państwowy Instytut Badawczy, którego działalność obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle oraz inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej. Prowadzi on również m.in. działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz.

Kopalnia Makoszowy zakończyła wydobycie węgla wraz w 2016 r. Sześć lat trwała likwidacja zakładu. Pozostałości włączono w struktury Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - należącego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - jako pompownię stacjonarną.

Na terenie dawnej Kopalni Makoszowy firma Clip Terminals buduje terminal intermodalny na korytarzu UE - Ukraina. W tym celu kupiła 50 ha terenu. Ponadto przy dawnych bocznicach kolejowych zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe planują budowę alternatywnego połączenia kolejowego Gliwic z Katowicami.

