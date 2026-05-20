Górniczy gigant odwołał wiceprezesa

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej odwołała Roberta Kowalskiego z funkcji wiceprezesa ds. wsparcia i rozwoju nie podając przyczyn tej decyzji - poinformowała we wtorek PGE w komunikacie giełdowym.

20 maja 2026, 07:38
"19 maja 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu pana Roberta Kowalskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania" - napisano w komunikacie giełdowym PGE.

Kowalski - zgodnie z informacją na stronie internetowej PGE - funkcję pełnił od 15 maja 2024 r. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Warszawskiej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji PGE.

