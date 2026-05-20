Górnictwo

Górnicy w drodze do Warszawy. „Idziemy po referendum”

Demonstrację górników w Warszawie zaplanowano punktualnie o godz. 12. Powód? Poparcie dla idei przeprowadzenia referendum w sprawie realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wniosek o przeprowadzenie referendum skierował do Senatu prezydent Karol Nawrocki.

Monika Krezel

Monika Krężel

20 maja 2026, 10:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: „S” KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów

Z kopalń JSW wyjechało do Warszawy 12 autokarów z protestującymi

fot: „S” KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów

Demonstrację górników w Warszawie zaplanowano punktualnie o godz. 12. Powód? Poparcie dla idei przeprowadzenia referendum w sprawie realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wniosek o przeprowadzenie referendum skierował do Senatu prezydent Karol Nawrocki.

20 maja ze wszystkich kopalń JSW wyjechało 12 autokarów, w sumie 600 górników z rodzinami.

- Referendum to jest nasze święte prawo. Politycy nie mogą go nam odbierać. Referendum w sprawie Zielonego Ładu musi się odbyć – mówi Piotr Ryba z „Solidarności” w KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów. 

Przypomnijmy, przed wyjazdem liderzy związkowi tłumaczyli, że będą razem przekonywać senatorów do wyrażenia zgody na rozpisanie przez prezydenta Polski referendum w sprawie Zielonego Ładu.

- Chcemy, aby Polacy mogli powiedzieć, co sądzą o Zielonym Ładzie i wskazać politykom, co mają z tymi regulacjami zrobić. To nasze obywatelskie prawo, z którego chcemy skorzystać i liczymy, że senatorowie nie będą próbowali nam tego uniemożliwić - oświadczyli szefowie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” (Dominik Kolorz), Związku Zawodowego Górników w Polsce (Sebastian Czogała), „Sierpnia 80” (Bogusław Ziętek), Związku Zawodowego Pracowników Dołowych (Jerzy Demski) i NSZZ „Solidarność-80” (Marek Mnich).

Liderzy związkowi przypomnieli, że związki zawodowe w Polsce "sprzeciwiają się unijnym regulacjom narzuconym w ramach Zielonego Ładu.

- Po kolei wszystkie polskie rządy zgadzały się na kolejne elementy Zielonego Ładu wprowadzane przez Brukselę. Politycy nie pytali Polaków, czy tego chcą, czy nie. W referendum to my będziemy mogli zdecydować podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”. 

Jeśli Senat pozytywnie rozpatrzy wniosek, 27 września 2026 r. Polacy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Wydarzenie rozpocznie się w samo południe na warszawskim Placu Zamkowym. Stamtąd jego uczestnicy przejdą przed siedzibę Sejmu, zatrzymają się też przed Pałacem Prezydenckim.

Powiązane tematy:

protest referendum związki zielony ład

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

LW Bogdanka

Enea: Polska będzie potrzebować kilkanaście mln ton węgla; Bogdanka może dać połowę

W perspektywie 10 lat Polska może potrzebować kilkanaście milionów ton węgla rocznie; połowę tego zapotrzebowania może zaspokoić Bogdanka - uważają przedstawiciele Enei, głównego akcjonariusza Bogdanki.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Bogusław Oleksy: „Nie rozważamy sprzedaży JSW Koks, pracujemy nad różnymi scenariuszami”

Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas ostatniej konferencji wynikowej spółki, poinformował, że Grupa JSW nie rozważa sprzedaży JSW Koks, pracuje nad różnymi scenariuszami i optymalizacją kosztów.

Kopalnia

W Górniczej o wynikach JSW i zmianach w Hucie Częstochowa

Co wydarzyło się w pierwszym kwartale tego roku w JSW? Czy górnicy przesiądą się na lokomotywy? Jaka przyszłość maluje się przed Hutą Częstochowa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 22 maja.

Związki zawodowe

Zielony Ład i referendum. Warszawa usłyszała o postulatach demonstrujących

W Warszawie zakończyła się manifestacja, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich branż - od przemysłu ciężkiego po edukację i ochronę zdrowia. Demonstrujący sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu, unijnemu programowi Zielony Ład.