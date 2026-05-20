Górnictwo

Zielony Ład i referendum. Warszawa usłyszała o postulatach demonstrujących

W Warszawie zakończyła się manifestacja, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich branż - od przemysłu ciężkiego po edukację i ochronę zdrowia. Demonstrujący sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu, unijnemu programowi Zielony Ład.

Monika Krężel

20 maja 2026, 17:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

Manifestacja w Warszawie trwała kilka godzin

fot: „S” KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów

Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”  poinformowała, że w manifestacji zorganizowanej 20 maja wzięły udział dziesiątki tysięcy ludzi z całej Polski. W tłumie było ponad 5 tys. członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” oraz przedstawiciele innych organizacji związkowych ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 

Związkowcy domagają się ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej. Wniosek o przeprowadzenie referendum skierował do Senatu prezydent Karol Nawrocki.

– To suweren, jakim jest społeczeństwo, jakim są obywatele, zgodnie z art. 4 naszej Konstytucji ma prawo się wypowiedzieć w sprawach, które ich dotyczą. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby to głośno wykrzyczeć – powiedział Piotr Duda, szef NSZZ „S” przed Pałacem Prezydenckim. 

Demonstracja rozpoczęła się w południe na warszawskim Placu Zamkowym. Stamtąd jego uczestnicy przeszli pod Pałac Prezydencki oraz siedzibę Sejmu RP. Do manifestacji dołączyli m.in. parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Manifestacja odbyła się pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”.

