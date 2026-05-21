Górnictwo

Bogusław Oleksy: „Nie rozważamy sprzedaży JSW Koks, pracujemy nad różnymi scenariuszami”

Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas ostatniej konferencji wynikowej spółki, poinformował, że Grupa JSW nie rozważa sprzedaży JSW Koks, pracuje nad różnymi scenariuszami i optymalizacją kosztów.

Monika Krezel

Monika Krężel

21 maja 2026, 13:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Bogusław Oleksy, prezes zarządu JSW

fot: JSW/Dawid Lach

Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas ostatniej konferencji wynikowej spółki, poinformował, że Grupa JSW nie rozważa sprzedaży JSW Koks, pracuje nad różnymi scenariuszami i optymalizacją kosztów.

Podczas konferencji wynikowej zarząd JSW poinformował, jakie ma plany w związku z funkcjonowaniem spółki JSW Koks.

- Zarząd od wielu miesięcy pracuje nad różnymi scenariuszami dotyczącymi działalności spółki JSW Koks, gdyż wyniki, które ten segment uzyskuje nie są satysfakcjonujące i co gorsza - w związku z sytuacją rynkową - one nie powodują fundamentalnej zmiany co do strony przychodowej tego segmentu - podkreślał Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Te scenariusze służą więc optymalizacji kosztów tego podmiotu. Patrzymy na nie z punktu widzenia długoterminowej perspektywy, ale szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Jest to bardzo rozchwiany element naszego biznesu, w tym sensie, że jest trudno przewidywalny i o dużej zmienności. W tym przypadku musimy rozważnie zdefiniować co powinien ten segment realizować, szczególnie w kontekście zmian technologicznych na rynku hutniczym. Kluczowe pozostaje dla nas zachowanie pewnej stabilności operacyjnej oraz maksymalizacja wartości dla całej Grupy – dodał.

Prezes Oleksy zakończył, że rozważane są różne opcje funkcjonowania JSW Koks, ale nie sprzedaż.

Powiązane tematy:

jsw jsw koks

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

LW Bogdanka

Enea: Polska będzie potrzebować kilkanaście mln ton węgla; Bogdanka może dać połowę

W perspektywie 10 lat Polska może potrzebować kilkanaście milionów ton węgla rocznie; połowę tego zapotrzebowania może zaspokoić Bogdanka - uważają przedstawiciele Enei, głównego akcjonariusza Bogdanki.

Kopalnia

W Górniczej o wynikach JSW i zmianach w Hucie Częstochowa

Co wydarzyło się w pierwszym kwartale tego roku w JSW? Czy górnicy przesiądą się na lokomotywy? Jaka przyszłość maluje się przed Hutą Częstochowa? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 22 maja.

Związki zawodowe

Zielony Ład i referendum. Warszawa usłyszała o postulatach demonstrujących

W Warszawie zakończyła się manifestacja, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich branż - od przemysłu ciężkiego po edukację i ochronę zdrowia. Demonstrujący sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu, unijnemu programowi Zielony Ład.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu kierownictwu JSW

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oskarżono cztery osoby, w tym trzy z kierownictwa JSW.