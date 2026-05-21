Podczas konferencji wynikowej zarząd JSW poinformował, jakie ma plany w związku z funkcjonowaniem spółki JSW Koks.

- Zarząd od wielu miesięcy pracuje nad różnymi scenariuszami dotyczącymi działalności spółki JSW Koks, gdyż wyniki, które ten segment uzyskuje nie są satysfakcjonujące i co gorsza - w związku z sytuacją rynkową - one nie powodują fundamentalnej zmiany co do strony przychodowej tego segmentu - podkreślał Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Te scenariusze służą więc optymalizacji kosztów tego podmiotu. Patrzymy na nie z punktu widzenia długoterminowej perspektywy, ale szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Jest to bardzo rozchwiany element naszego biznesu, w tym sensie, że jest trudno przewidywalny i o dużej zmienności. W tym przypadku musimy rozważnie zdefiniować co powinien ten segment realizować, szczególnie w kontekście zmian technologicznych na rynku hutniczym. Kluczowe pozostaje dla nas zachowanie pewnej stabilności operacyjnej oraz maksymalizacja wartości dla całej Grupy – dodał.

Prezes Oleksy zakończył, że rozważane są różne opcje funkcjonowania JSW Koks, ale nie sprzedaż.