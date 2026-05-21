Bogusław Oleksy: „Nie rozważamy sprzedaży JSW Koks, pracujemy nad różnymi scenariuszami”
Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas ostatniej konferencji wynikowej spółki, poinformował, że Grupa JSW nie rozważa sprzedaży JSW Koks, pracuje nad różnymi scenariuszami i optymalizacją kosztów.
Podczas konferencji wynikowej zarząd JSW poinformował, jakie ma plany w związku z funkcjonowaniem spółki JSW Koks.
- Zarząd od wielu miesięcy pracuje nad różnymi scenariuszami dotyczącymi działalności spółki JSW Koks, gdyż wyniki, które ten segment uzyskuje nie są satysfakcjonujące i co gorsza - w związku z sytuacją rynkową - one nie powodują fundamentalnej zmiany co do strony przychodowej tego segmentu - podkreślał Bogusław Oleksy, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Te scenariusze służą więc optymalizacji kosztów tego podmiotu. Patrzymy na nie z punktu widzenia długoterminowej perspektywy, ale szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Jest to bardzo rozchwiany element naszego biznesu, w tym sensie, że jest trudno przewidywalny i o dużej zmienności. W tym przypadku musimy rozważnie zdefiniować co powinien ten segment realizować, szczególnie w kontekście zmian technologicznych na rynku hutniczym. Kluczowe pozostaje dla nas zachowanie pewnej stabilności operacyjnej oraz maksymalizacja wartości dla całej Grupy – dodał.
Prezes Oleksy zakończył, że rozważane są różne opcje funkcjonowania JSW Koks, ale nie sprzedaż.