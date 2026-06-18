W 2027 roku cała autostrada A4 będzie zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a przejazd całą trasą będzie bezpłatny. GDDKiA przygotowuje się do przejęcia zarządzania odcinkiem Katowice – Kraków i planuje inwestycje. W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trasy między węzłami Brzęczkowice i Byczyna zgłosiło się aż 14 wykonawców.

W 2027 roku cała autostrada A4 będzie zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a przejazd całą trasą będzie bezpłatny. GDDKiA przygotowuje się do przejęcia zarządzania odcinkiem Katowice – Kraków i planuje inwestycje. W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trasy między węzłami Brzęczkowice i Byczyna zgłosiło się aż 14 wykonawców.

Odcinek między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie liczy blisko 16 km i jest to obecnie część płatnej autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, która od 1997 roku zarządzana jest przez prywatnego koncesjonariusza - firmę Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Autostrada A4 Katowice – Kraków będzie bezpłatna… i szersza

Umowa koncesyjna kończy się 15 marca 2027 roku i zarządzanie tym odcinkiem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najważniejsza zmiana jaka czeka kierowców to, że przejazd będzie bezpłatny. Autostrada będzie też rozbudowana.

- Już teraz prowadzimy przygotowania do poszerzenia autostrady A4 o trzeci pas ruchu dla każdej jezdni, co wymaga również przebudowy infrastruktury towarzyszącej. W zależności od wyników prac projektowych zmodernizujemy lub rozbudujemy węzły Jeleń i Byczyna, tak aby dostosować ich geometrię do nowego przekroju drogi. Przebudujemy również istniejące MOP-y Zastawie i Kępnica w Jaworznie, zwiększając ich funkcjonalność i dostosowując układ do poszerzonej autostrady – informuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.

Kiedy dobudują trzeci pas na autostradzie A4?

W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 między węzłami Brzęczkowice i Byczyna wpłynęło aż 14 ofert. Ofertę z najniższą ceną złożyła firma DATABOUT z Warszawy (13 234 800 zł), a z najwyższą EUROPROJEKT GDAŃSK (32 831 406 zł). Teraz GDDKiA przechodzi do analizy i oceny ofert, aby wybrać najkorzystniejszą z nich.

- Zakładamy, że trzeci pas ruchu dobudujemy w latach 2030-2032. Ostateczny termin będzie zależał od przebiegu prac projektowych, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, wyników analiz ruchowych oraz zapewnienia finansowania - mówi Marcin Twardysko z GDDKiA.

Budowa trzeciego pasa między węzłami Brzęczkowice i Byczyna to tylko część prac zaplanowanych na A4. GDDKiA zamierza rozbudować blisko 120 km autostrady w województwach śląskim i małopolskim – od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Balice w województwie małopolskim.

A4 - najdłuższa autostrada w Polsce

Autostrada A4 ma 669 km długości, przechodzi przez pięć województw i w całości jest częścią europejskiego korytarza transportowego łączącego Morze Północne i Bałtyk z Ukrainą. To na niej powstał pierwszy koncesyjny odcinek autostrady w Polsce, Katowice - Kraków, który po wygaśnięciu koncesji (15 marca przyszłego roku) przejdzie w zarząd GDDKiA i stanie się bezpłatny dla pojazdów lekkich (do 3,5 t), czyli samochodów osobowych i motocykli.