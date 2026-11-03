Październik okazał się fatalny dla górnictwa. Największe spółki wydobywcze świata straciły w ciągu miesiąca 226 mld dolarów, a od szczytu w lutym – już 712 mld dolarów. To spadek o 26% – pisze Frik Els w serwisie mining.com.

Październik okazał się fatalny dla górnictwa. Największe spółki wydobywcze świata straciły w ciągu miesiąca 226 mld dolarów, a od szczytu w lutym – już 712 mld dolarów. To spadek o 26% – pisze Frik Els w serwisie mining.com.

Po rekordowym początku roku 50 najcenniejszych spółek górniczych na świecie jest dziś notowanych na poziomach zbliżonych do rocznych minimów. Dwa miesiące – wrzesień i październik – zniwelowały prawie pół biliona dolarów wartości. Ranking jest po raz pierwszy w tym roku na minusie w stosunku do końca 2025 r. – o 108 mld dolarów.

Od rekordu 2,75 bln dolarów, ustanowionego pod koniec lutego, spadek wynosi 712 mld dolarów. To najniższa pozycja od listopada ubiegłego roku.

Jak podkreśla mining.com, tłem była wojna z Iranem. Lepsze dane o inflacji w USA wzmocniły spekulacje o kolejnej podwyżce stóp przez Fed, ceny ropy wzrosły z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a krach akcji technologicznych w ostatnim tygodniu miesiąca zmusił fundusze do sprzedaży metali, by pokryć straty gdzie indziej.

Złoto i srebro: najgorszy październik od 2008 r.

Złoto zakończyło miesiąc na poziomie 3884 dolarów za uncję, spadając o 6,6% i po raz pierwszy od września ubiegłego roku zamykając miesiąc poniżej 4000 dolarów. Metal jest dziś o 10% tańszy niż na początku 2026 r., który zaczynał się przy cenie ok. 5400 dolarów.

16 firm wydobywczych złota w rankingu straciło 55 mld dolarów, czyli 9,9%, a ich łączna wartość wynosi 500 mld dolarów. Newmont stracił 8,2%, mimo pobicia szacunków zysku za III kwartał. Agnico Eagle spadło o 9,9%, a Barrick o 9,1% – trzy największe spółki złote są teraz na minusie w 2026 r. Najgorzej wypadły Kinross (-17,3%) i AngloGold Ashanti (-15,8%).

Srebro zaliczyło najgorszy miesiąc w roku. Spadło o 18,2% do 49,39 USD, poniżej 50 USD po raz pierwszy od października 2025 r. i aż o 58% poniżej 116,58 USD z końca stycznia. Deutsche Bank ostrzegł, że rosnący zapas i słabszy popyt przemysłowy mogą zamienić ubiegłoroczny niedobór w nadwyżkę do 2027 r.

Coeur Mining spadł o 25,6% – najgorzej w całym rankingu. Fresnillo stracił 17,2%, Pan American Silver 16,6%. Platyna spadła o 16%, pallad o 19%, a Valterra Platinum o 17,6%.

Miedź spada bez metalu

Paradoksalnie, cena samej miedzi w październiku ledwo drgnęła – 6,47 dolara za funt, -1,4%, ale wciąż +15% w skali roku. Bank Światowy podniósł prognozę na 2027 r. o 18% do 13 000 dolarów za tonę, wskazując na popyt ze strony sieci i centrów danych.

To nie wystarczyło. 11 firm miedziowych w rankingu straciło 69 mld dolarów, czyli 13,3% – najwięcej w ujęciu dolarowym w każdym sektorze.

BHP nie osiągnęło kwartalnych szacunków produkcji po wypadku i zakłóceniach pogodowych w Escondida. Antofagasta straciła 16,1% po słabszych prognozach na 2027 r. Southern Copper stracił 12,4% i 21 mld dolarów. Freeport-McMoRan spadł o 10,8% do 89,7 mld dolarów i wypadł z klubu 100 mld dolarów, mimo przekroczenia szacunków zysku. W średniej półce Jiangxi Copper stracił 23,6%, Amman Mineral 20,2%, CMOC 18,5%, KGHM 16,5%, a First Quantum 13,1%.

Ruda żelaza i lit w odwrocie

Ruda żelaza spadła o 6% do 91 USD za tonę, spędzając ostatnie dni miesiąca poniżej 90 USD – poziomu, przy którym według UBS podaż do 170 mln ton jest pod wodą. Vale spadło o 15,4% po spadku zysku bazowego o 20% w III kwartale. Fortescue straciło 12,1%, Rio Tinto 12,6% i 20 mld dolarów.

Węglan litu spadł o kolejne 24% do 93 600 juanów za tonę, najniżej od dziesięciu miesięcy. SQM, jedyny producent litu w rankingu, stracił 15,8%. Uran był jedynym metalem, którego cena wzrosła – o 3,5% do 92,55 dolara za funt – ale Cameco i tak straciło 11,1%.

Kupujący nie spieszą się do wyjść

Co ciekawe, krach nie wynika z panicznej wyprzedaży. W październiku akcje o wartości 243 mld dolarów zmieniły właściciela – to najniższy miesięczny obrót od listopada ubiegłego roku i zaledwie połowa 454 mld dolarów ze stycznia. Tylko 12% rankingu zmieniło właściciela, wobec 18% w styczniu. Strata 490 mld dolarów w ciągu dwóch miesięcy to raczej bierność kupujących niż sprzedaż akcji.

Dla porównania sama Nvidia miała w październiku obroty na poziomie 501 mld dolarów, czyli dwa razy więcej niż 50 spółek górniczych razem.

Próg wejścia do rankingu spadł do 11,33 mld dolarów – najniżej od sierpnia 2025 r. Kanada pozostaje najcenniejszym adresem górniczym z 451 mld dolarów, przed Australią (433 mld) i USA (274 mld). Sześć chińskich firm straciło łącznie 11,6%.

Źródło: Frik Els, mining.com