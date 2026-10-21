70-metrowy szyb likwidowanej kopalni zrównany z ziemią

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii.

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii.

W środę, 21 października o godz. 9 rano, czeskie przedsiębiorstwo państwowe DIAMO przeprowadziło kontrolowane wysadzenie obiektu. Do wyburzenia żelbetowej konstrukcji o wadze około 19 tysięcy ton saperzy zużyli blisko 147 kilogramów materiałów wybuchowych.

Przygotowanie wyburzenia wymagało wywiercenia 948 otworów, w których pirotechnicy rozmieścili ładunki. Tyle samo zapalników umożliwiło następnie ich odpalenie.