Górnictwo

70-metrowy szyb likwidowanej kopalni zrównany z ziemią

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii. 

Robert Passia

Robert Passia

21 października 2026, 12:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: DIAMO

Wyburzony szyb w Karwinie.

fot: DIAMO

Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii. 

W środę, 21 października o godz. 9 rano, czeskie przedsiębiorstwo państwowe DIAMO przeprowadziło kontrolowane wysadzenie obiektu. Do wyburzenia żelbetowej konstrukcji o wadze około 19 tysięcy ton saperzy zużyli blisko 147 kilogramów materiałów wybuchowych. 

Przygotowanie wyburzenia wymagało wywiercenia 948 otworów, w których pirotechnicy rozmieścili ładunki. Tyle samo zapalników umożliwiło następnie ich odpalenie.

W przypadku tak dużej i ciężkiej budowli decydują szczegóły. Musimy dokładnie wiedzieć, gdzie umieścić ładunki i jak je odpalić, aby konstrukcja zawaliła się tam, gdzie potrzebujemy. To, co ludzie widzą w ciągu kilku sekund, jest wynikiem długich przygotowań i mnóstwa precyzyjnych obliczeń – wyjaśnił mistrz strzałowy Vladimír Pravda.

Jak pisaliśmy TUTAJ, wysadzenie wieży to kolejny etap likwidacji kopalni ČSA, w której wydobycie zakończyło się 27 lutego 2021 roku. 

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