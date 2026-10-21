70-metrowy szyb likwidowanej kopalni zrównany z ziemią
Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii.
fot: DIAMO
Wyburzony szyb w Karwinie.
fot: DIAMO
Prawie 70-metrowy szyb dawnej kopalni Czechosłowackiej Armii (ČSA) w Karwinie przeszedł do historii.
W środę, 21 października o godz. 9 rano, czeskie przedsiębiorstwo państwowe DIAMO przeprowadziło kontrolowane wysadzenie obiektu. Do wyburzenia żelbetowej konstrukcji o wadze około 19 tysięcy ton saperzy zużyli blisko 147 kilogramów materiałów wybuchowych.
Przygotowanie wyburzenia wymagało wywiercenia 948 otworów, w których pirotechnicy rozmieścili ładunki. Tyle samo zapalników umożliwiło następnie ich odpalenie.
W przypadku tak dużej i ciężkiej budowli decydują szczegóły. Musimy dokładnie wiedzieć, gdzie umieścić ładunki i jak je odpalić, aby konstrukcja zawaliła się tam, gdzie potrzebujemy. To, co ludzie widzą w ciągu kilku sekund, jest wynikiem długich przygotowań i mnóstwa precyzyjnych obliczeń – wyjaśnił mistrz strzałowy Vladimír Pravda.
Jak pisaliśmy TUTAJ, wysadzenie wieży to kolejny etap likwidacji kopalni ČSA, w której wydobycie zakończyło się 27 lutego 2021 roku.