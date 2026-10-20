Koniec symbolu czeskiego górnictwa. Wysadzą wieżę wyciągową

Jak pisze czeski portal Deník, rozbiórka wieży wydobywczej zaplanowana została na najbliższą środę, 21 października. Kopalnia ČSA została zamknięta 5 lat temu. W ramach likwidacji zasypano już wyrobisko ČSA 3. Wysadzenie wieży będzie jej kolejnym etapem.

Okoliczne gminy i organizatorzy komunikacji publicznej przygotowują się na związane z tym utrudnienia w ruchu. Droga prowadząca wokół byłej kopalni ČSA będzie całkowicie zamknięta. Według informacji Deníka, wysadzenie ma zostać przeprowadzone ok. godz. 9 rano.

Co dalej z byłą kopalnią?

Jak czytamy w Deníku, kolejnym etapem likwidacji kopalni ma być planowane na listopad zasypanie wyrobiska ČSA2 nieskonsolidowanym materiałem podsadzkowym. Na kwiecień 2027 roku planuje rozpocząć zasypywanie wyrobiska Jan od 7. poziomu pod ziemią aż do powierzchni.



Historia Kopalni ČSA (Československé armády – Armii Czechosłowackiej) w Karwinie sięga połowy XIX wieku. Przez dziesięciolecia zakład był jednym z najważniejszych dla czeskiego przemysłu. Wydobywano tam zarówno węgiel energetyczny, jak i koksowy. Wydobycie oficjalnie zakończono 27 lutego 2021 roku. Następie zarządzanie byłą kopalnią przejęła od OKD państwowa spółka Diamo.