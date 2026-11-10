Nowa architektura surowcowa Polski to hasło tegorocznej konferencji na Politechnice Śląskiej. Organizatorzy chcą połączyć perspektywy energetyczną, geologiczną, gospodarczą i bezpieczeństwa.

- Wspólnym punktem odniesienia muszą być dane, a nie wyłącznie deklaracje – mówi Marian Zmarzły - podkreśla wiceminister Marian Zmarzły.

Nowa architektura surowcowa Polski to hasło tegorocznej konferencji na Politechnice Śląskiej. Organizatorzy chcą połączyć perspektywy energetyczną, geologiczną, gospodarczą i bezpieczeństwa.

Jakich zasobów potrzebuje Polska, kto ma odpowiadać za bezpieczeństwo ich dostaw i jak podejmować decyzje na kolejne dekady? 19 listopada na Politechnice Śląskiej spotkają się przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Służby Geologicznej oraz nadzoru górniczego. Pierwsza część konferencji „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026” będzie poświęcona państwu i strategicznym decyzjom.

Od energii po wiedzę o złożach

Nowa architektura surowcowa Polski to hasło tegorocznej konferencji na Politechnice Śląskiej. Organizatorzy chcą połączyć perspektywy energetyczną, geologiczną, gospodarczą i bezpieczeństwa. To kontynuacja rozmowy rozpoczętej podczas ubiegłorocznej edycji, poświęconej współpracy nauki, przemysłu, samorządów i administracji w transformacji regionów górniczych.

Sesję o godz. 9.00 otworzy dr inż. Marian Zmarzły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, wystąpieniem „Nowa architektura surowcowa Polski – energia, zasoby, regiony, odpowiedzialność”. Po nim prof. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju i podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zaprezentuje „Politykę surowcową państwa 2050 – zasoby, bezpieczeństwo i rozwój”.

Prof. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB i szef Państwowej Służby Geologicznej, przedstawi rolę państwowej służby geologicznej w bezpieczeństwie surowcowym. Pierwszą część zamknie dr inż. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, wystąpieniem „Nadzór górniczy wobec nowych wyzwań”.

Dane mają wspierać decyzje

Marian Zmarzły w rozmowie z „Trybuną Górniczą” podkreśla potrzebę łączenia danych o zasobach, zdolnościach wydobywczych, kosztach i popycie. Wskazuje także na znaczenie analiz wariantowych, obejmujących lata 2030, 2036 i 2049. Na konferencji będzie okazja zestawić te potrzeby z wiedzą o polskich złożach i wymaganiami bezpiecznego prowadzenia wydobycia.

– Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, jakiego potencjału surowcowego Polska potrzebuje, jakie możliwości rzeczywiście posiada i jakie decyzje pozwolą wykorzystać je odpowiedzialnie. Wspólnym punktem odniesienia muszą być dane, a nie wyłącznie deklaracje – mówi Marian Zmarzły.

– Wiedza geologiczna jest podstawą odpowiedzialnej polityki surowcowej. Rozpoznanie zasobów, ich dostępności i uwarunkowań środowiskowych pozwala nie tylko planować wydobycie, ale też wskazywać nowe możliwości rozwoju gospodarczego i naukowego – podkreśla z kolei prof. Krzysztof Szamałek.

Gliwickie rekomendacje

Część strategiczna stanowi otwarcie sesji plenarnej, po której głos zabiorą przedstawiciele spółek wydobywczych. Zgodnie z programem od godz. 12.30 Marian Zmarzły ma przedstawić „Gliwickie Rekomendacje 2026 – priorytety dla bezpieczeństwa surowcowego i rozwoju regionów”. Konferencja odbędzie się 19 listopada w Auli 300 Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.