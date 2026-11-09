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W Katowicach o przyszłości górnictwa. JSW dostanie pożyczkę

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych działających w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

9 listopada 2026, 14:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

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fot: ZZ Górników w Polsce/FB

Stronę rządową reprezentowali ministrowie: Wojciech Balczun, Grzegorz Wrona, Marian Zmarzły oraz Krzysztof Galus

fot: ZZ Górników w Polsce/FB

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W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych działających w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Stronę rządową reprezentowali ministrowie: Wojciech Balczun, Grzegorz Wrona – wiceminister aktywów państwowych, Marian Zmarzły z Ministerstwa Energii oraz Krzysztof Galus z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 Poza stroną rządową w posiedzeniu uczestniczyła pełna reprezentacja pracodawców i związków zawodowych z sektora górnictwa węgla kamiennego.

 Najważniejsze tematy posiedzenia

Do najważniejszych kwestii poruszanych podczas posiedzenia należały:

  • informacja o sytuacji w sektorze i w poszczególnych spółkach węglowych,
  • import węgla,
  • wzrost wynagrodzeń,
  • notyfikacja pomocy publicznej,
  • działania naprawcze w JSW,
  • protest i sytuacja w LW Bogdance,
  • stan prac nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, która ma umożliwić pracownikom kopalni Silesia zatrudnienie w innych kopalniach,
  • zastępowanie polskich firm i pracowników pracownikami ze Wschodu,
  • sytuacja w JSW Koks.

Balczun: będzie pożyczka dla JSW

 Jedną z najważniejszych deklaracji, jaka padła podczas posiedzenia, była zapowiedź ministra Wojciecha Balczuna dotycząca wsparcia finansowego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dla JSW ma zostać uruchomiona pożyczka.

 Szczegóły dotyczące jej wysokości, warunków i terminu uruchomienia mają być doprecyzowane w toku dalszych prac rządu ze spółką.

 „Wszystko w trakcie” – komentuje szef śląskiej OPZZ

O przebieg posiedzenia zapytaliśmy szefa śląskiej OPZZ, Wacława Czerkawskiego: 

- Poruszono wszystkie tematy praktycznie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, poprzez sytuację,w pozostałych spółkach węglowych, z mocnym naciskiem na JSW i jej przyszłością. Do tego wszystkie sprawy dotyczące zapasu węgla, wydobycia, sytuacji finansowych. To wszystko na dużej zasadzie ogólności. Najważniejsza informacja to zapewnienie ministra Balczuna o finansowaniu dla JSW - podkreślił Czerkawski.

 Wiele tematów zostało omówionych, ale na razie na dużej zasadzie ogólności, bez konkretnych rozstrzygnięć. Strona związkowa oczekuje, że zapowiedzi, w tym ta dotycząca pożyczki dla JSW i rozwiązań ustawowych dla pracowników Silesii, szybko przełożą się na konkretne decyzje.

 Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników nie zakończyło prac nad poruszanymi kwestiami. Kolejne rozmowy mają dotyczyć m.in. notyfikacji pomocy publicznej, działań naprawczych w JSW i sytuacji w JSW Koks oraz LW Bogdance.


 

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