W Ornontowicach już po raz 60. spotkał się zespół porozumiewawczy ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice.

W Ornontowicach już po raz 60. spotkał się zespół porozumiewawczy ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice.

Podczas spotkania rozmawiano o wpływie eksploatacji górniczej na powierzchnię Gierałtowic w II i III kwartale, a także plany wydobywcze na IV kwartał 2026 roku i I kwartał 2027 roku oraz bieżący zakres usuwania szkód górniczych.

W czasie obrad dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji omówił obecny etap zamknięcia KWK „Makoszowy”, skupiając się na pracach naprawczych na terenie gminy Gierałtowice. Z kolei wójt gminy przedstawił zestawienie szkód górniczych z drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku, które są efektem działalności kopalń „Budryk”, „Knurów-Szczygłowice” oraz „Sośnica”.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele m. in. Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Gminy Gierałtowice, Rady Gminy Gierałtowice, SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej oraz kopalń „Budryk”, „Knurów-Szczygłowice” i „Sośnica”.