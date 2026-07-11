20 nowych tramwajów do końca sierpnia na śląskich torach

Spółka podkreśla, że nowe tramwaje to część prowadzonej przez nią wymiany taboru. Tramwaje Śląskie podpisały umowę o dofinansowanie zakupu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki niej jeszcze w sierpniu na torach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mają pojawić się dwa typy wagonów.

Moderus Beta (krótkie): są to wagony dwukierunkowe z kabinami i drzwiami z obu stron. Mogą kursować bez zawracania na pętli.



są to wagony dwukierunkowe z kabinami i drzwiami z obu stron. Mogą kursować bez zawracania na pętli. Pesa Twist (długie): Trójczłonowe, całkowicie niskopodłogowe wagony. Pierwszy tego typu wagon kursuje po torach metropolii od końca czerwca. Nowe otrzymają nazwę „Banek”.

- Pozyskane środki z Krajowego Planu Odbudowy są potwierdzeniem, że Tramwaje Śląskie konsekwentnie realizują proces porządkowania i odbudowy Spółki, a podpisana umowa jest kolejnym ważnym elementem tych działań. Dzięki temu możemy inwestować w nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia – mówi Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich.

Nowe tramwaje mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, wizualny i głosowy system informacji pasażerskiej, dostęp do sieci Wi-Fi czy gniazda USB. Będą też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.