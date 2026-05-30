Zwolnienia z podatku dla inwestorów rozwijających nowoczesne technologie

Pap

30 maja 2026, 08:22
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Gliwice

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających innowacyjne projekty w profesjonalnym otoczeniu biznesowym Gliwic

Samorząd Gliwic wprowadził możliwość 10-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów rozwijających działalność w obszarze nowoczesnych technologii, innowacji oraz współpracy nauki z biznesem - podało w piątek miasto.

Cytowana prezydentka Katarzyna Kuczyńska-Budka wyjaśniła, że lokalnemu samorządowi zależy na przyciąganiu inwestycji, które tworzą miejsca pracy oparte na wiedzy, nowych technologiach i wysokich kompetencjach.

“Jako miasto nowoczesnego przemysłu, nauki i innowacji chcemy oferować przedsiębiorcom realne warunki do stabilnego rozwoju. Przyjęta na majowej sesji uchwała to konkretne, kolejne już narzędzie wspierające firmy, które planują inwestować właśnie tutaj“ - oceniła Kuczyńska-Budka.

Zwolnieniem w ramach pomocy de minimis będą mogły zostać objęte budynki i budowle wykorzystywane przez parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. Będzie to więc wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających innowacyjne projekty w profesjonalnym otoczeniu biznesowym.

Preferencje podatkowe obejmą także wybrane tereny inwestycyjne na obszarze Nowych Gliwic. Chodzi o dziewięć działek na terenie dawnej hałdy przy ul. Pszczyńskiej, przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz budynki i budowle, które powstaną tam do 30 czerwca 2031 roku.

Nieruchomości należą do miasta oraz Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej (miejskiej spółki zarządzającej m.in. lotniskiem w Gliwicach) i są przygotowywane z myślą o kolejnych inwestycjach.

Gliwice wprowadziły też w tym roku możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (na okres od roku do 5 lat) dla przedsiębiorców, którzy na terenie miasta (a nie, jak wcześniej, na obszarze podstrefy gliwickiej KSSE) zrealizują nowe inwestycje za kwotę co najmniej 50 mln zł.

Zwolnienie to dotyczy budynków i budowli stawianych w ramach nowych przedsięwzięć. Jego długość uzależniona jest od wysokości zainwestowanych środków. Styczniowa uchwała rady miasta określa, jaką kwotę należy wydatkować, żeby uzyskać zwolnienia na dany okres.

Bumech reorganizuje działalność związaną z sektorem obronnym i przenosi ją do spółki giełdowej. Capital Partners ma stać się docelowym centrum aktywności obronnych Grupy Bumech. To właśnie tam będą rozwijane projekty związane z produkcją i obrotem sprzętem oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym, w ramach wyodrębnionej struktury biznesowej.

Zadłużenie firm przemysłowych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów wzrosło w ciągu roku o 80 mln zł i sięga 1,35 mld zł - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Eksperci wskazują, że coraz większym problemem jest rozdźwięk między rosnącą produkcją a opóźnionym napływem gotówki od kontrahentów.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Kędzierzyn powołała z dniem 28 maja na funkcję prezesa spółki Dariusza Bednorza - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.