Giełdy za oceanem ponownie w górę, główne indeksy z rekordami

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow, S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że poprawił się apetyt na ryzyko w oczekiwaniu na porozumienie między USA a Iranem

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,72 proc. i wyniósł 51.032,46 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,22 proc. i wyniósł 7.580,06 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,21 proc. do 26.972,62 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,59 proc. i wynosi 2.919,35 pkt.

Indeks VIX traci 2,67 proc. i wynosi 15,32 pkt.

Piątkowa sesja była ostatnią w maju. Wszystkie trzy główne indeksy zanotowały w tym miesiącu wzrosty. Nasdaq w maju zyskał 8 proc., S&P 500 wzrósł o 5 proc., podczas gdy Dow zyskał prawie 3 proc.

W skali tygodnia Nasdaq zyskał ponad 2 proc., S&P 500 wzrół o ponad 1 proc., a Dow zwyżkował niespełna 1 proc.

S&P 500 zanotował dziewiąty z rzędu tydzień ze zwyżką, co zdarzyło się jedynie 11 razy od 1945 roku.

“Apetyt na ryzyko poprawił się, ponieważ obawy geopolityczne ustąpiły, a dane o inflacji nie zaskoczyły znacząco. W dużej mierze ostatnie wzrosty nadal opierają się na założeniach, że napięcia nadal będą się zmniejszać, a zyski spółek pozostaną stabilne. Inwestorzy prawdopodobnie pozostaną bardzo wrażliwi zarówno na czynniki geopolityczne, jak i napływające dane o inflacji“ - powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.