Dariusz Bednorz powołany na prezesa państwowego giganta
Rada nadzorcza Grupy Azoty Kędzierzyn powołała z dniem 28 maja na funkcję prezesa spółki Dariusza Bednorza - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
Zakłady Azotowe Kędzierzyn w Grupie Azoty w Kędzierzynie-Koźlu
Jak przekazał w komunikacie rzecznik Grupy Azoty, której częścią jest kędzierzyńsko-kozielska spółka, z dniem 28 maja, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na funkcję prezesa Grupy Azoty Kędzierzyn został powołany Dariusz Bednorz. Drugim członkiem zarządu pozostaje wiceprezes Agnieszka Kurpińska.
Nowy prezes zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu od maja 2024 roku był wiceprezesem Grupy Azoty Kędzierzyn odpowiedzialnym m.in. za wdrażanie projektów związanych ze sprzedażą, systemem kontrolingu i integracji produkcji. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany po ukończeniu studiów prowadzonych przez GFKM na Uniwersytecie Gdańskim oraz RSM Erasmus University Rotterdam. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych - Zarządzanie Wartością Firmy i Zarządzanie Podatkami.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn jest producentem nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów.