Gospodarka

Dariusz Bednorz powołany na prezesa państwowego giganta

Rada nadzorcza Grupy Azoty Kędzierzyn powołała z dniem 28 maja na funkcję prezesa spółki Dariusza Bednorza - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.

Pap

28 maja 2026, 15:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Grupa Azoty

Zakłady Azotowe Kędzierzyn w Grupie Azoty w Kędzierzynie-Koźlu

fot: Grupa Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty Kędzierzyn powołała z dniem 28 maja na funkcję prezesa spółki Dariusza Bednorza - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik Grupy Azoty, której częścią jest kędzierzyńsko-kozielska spółka, z dniem 28 maja, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na funkcję prezesa Grupy Azoty Kędzierzyn został powołany Dariusz Bednorz. Drugim członkiem zarządu pozostaje wiceprezes Agnieszka Kurpińska.

Nowy prezes zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu od maja 2024 roku był wiceprezesem Grupy Azoty Kędzierzyn odpowiedzialnym m.in. za wdrażanie projektów związanych ze sprzedażą, systemem kontrolingu i integracji produkcji. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany po ukończeniu studiów prowadzonych przez GFKM na Uniwersytecie Gdańskim oraz RSM Erasmus University Rotterdam. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych - Zarządzanie Wartością Firmy i Zarządzanie Podatkami.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn jest producentem nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Powiązane tematy:

produkcja azoty skarb państwa gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Produkcja

Niemcy zwracają się ku paliwom kopalnym w ciepłownictwie

Proponowane zmiany ponownie zaogniły spory polityczne dotyczące transformacji energetycznej w sektorze ciepłowniczym w Niemczech.. Przedstawiciele krajów związkowych argumentują, że rozbudowa sieci elektroenergetycznych dla pomp ciepła i inwestycje w sieci ciepłownicze będą mniej opłacalne ekonomicznie, jeśli infrastruktura gazowa będzie eksploatowana równolegle przez wiele lat.

Produkcja

Daniel Ryczek nowym prezesem ważnej dla górnictwa agencji

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki - poinformowała w środę ARP. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który 15 maja zrezygnował z pełnionej funkcji.

Produkcja

Na terenie strefy powstanie centrum danych z magazynem energii

Spółka LVL Energy kupiła od Dąbrowy Górniczej działkę o powierzchni 3,9282 ha w strefie inwestycyjnej w Tucznawie. Najważniejszym elementem planowanego w tym miejscu przedsięwzięcia będzie nowoczesne centrum przetwarzania danych (data center). Wartość inwestycji to co najmniej 2 mld zł.

Motoryzacja

Likwidacja bramek na zachodnim odcinku A4 w woj. śląskim może kosztować 7 mln zł

Likwidacja bramek poboru opłat na zachodnim odcinku A4 w woj. śląskim może kosztować ponad 7 mln zł - wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty na nich były pobierane w latach 2012-2023.