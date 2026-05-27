Gospodarka

Daniel Ryczek nowym prezesem ważnej dla górnictwa agencji

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki - poinformowała w środę ARP. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który 15 maja zrezygnował z pełnionej funkcji.

Pap

27 maja 2026, 13:23
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARP

ARP poinformowała o zmianach w zarządzie spółki

Jak podała w komunikacie ARP, rada nadzorcza wyłoniła nowego prezesa spółki w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

"W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono i powołano z dniem 27 maja 2026 r. nowego Prezesa Zarządu ARP S.A., którym został Pan Daniel Ryczek" - przekazano.

Przypomniano, że postępowanie kwalifikacyjne na funkcję prezesa zarządu wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 18 maja 2026 roku.

Poprzedni prezes ARP Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska 15 maja. br.

Jak wskazano w komunikacie, prezes odpowiada za całościowe zarządzanie spółką, nadzoruje kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej ARP, "koncentrując się na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej, realizacji strategicznych inicjatyw rozwojowych oraz dalszej profesjonalizacji procesów korporacyjnych".

Z informacji zamieszczonych na stronie ARP wynika, że Ryczek ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, rozwoju biznesu i usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych i intermodalnych. Jako członek zarządu PKP Cargo współuczestniczył w przeprowadzeniu procesu głębokiej restrukturyzacji firmy, inicjował międzynarodowe projekty transportowe, w szczególności dotyczące segmentu intermodalnego.

Ryczek pełnił też funkcję członka zarządu ds. handlowych w OT Logistics, gdzie odpowiadał m.in. za kontrakty z kluczowymi klientami.

Według informacji ARP, w ostatnich latach Ryczek związany był z prywatnym przewoźnikiem kolejowym Rail Force One Poland, podmiotem wchodzącym w skład holenderskiej grupy Rail Innovators Holding.

Nowy prezes ARP ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także podyplomowe studia w SGH oraz na Politechnice Warszawskiej. Zdał również państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

