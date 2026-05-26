Na terenie strefy powstanie centrum danych z magazynem energii

Spółka LVL Energy kupiła od Dąbrowy Górniczej działkę o powierzchni 3,9282 ha w strefie inwestycyjnej w Tucznawie. Najważniejszym elementem planowanego w tym miejscu przedsięwzięcia będzie nowoczesne centrum przetwarzania danych (data center). Wartość inwestycji to co najmniej 2 mld zł.

Monika Krężel

26 maja 2026, 10:49

Na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej powstanie kolejna inwestycja

Najważniejszym elementem planowanego przez LVL Energy przedsięwzięcia będzie nowoczesne centrum przetwarzania danych, czyli infrastruktura o strategicznym znaczeniu dla rozwoju cyfrowej gospodarki. Obiekt będzie służył do przechowywania i przetwarzania danych oraz świadczenia zaawansowanych usług infrastruktury IT dla klientów biznesowych.

Uzupełnieniem centrum danych będzie:

  • bateryjny magazyn energii o planowanej mocy ok. 200 MW;
  • infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna zapewniająca stabilne i niezawodne funkcjonowanie obiektu;

Spółka przewiduje również możliwość budowy stacji szybkiego ładowania pojazdów.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2026-2030, a rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na początek 2031 roku. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi około 1,87 mld zł.

– To jedna z najbardziej strategicznych inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie tylko dla Dąbrowy Górniczej, ale całego regionu. Przedsięwzięcie jest nie tylko innowacyjne, ale wpisuje się w działania na rzecz transformacji energetycznej i cyfrowej. To rozwój nowoczesnej infrastruktury cyfrowej i energetycznej, sprzyjający współpracy między biznesem, technologią a administracją – podkreśla Ewa Fudali-Bondel, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Decyzję o wsparciu inwestycji odebrał Bartłomiej Kercel, prezes zarządu LVL Energy, a wręczyli ją dr hab. Rafał Żelazny, prezes zarządu KSSE i wiceprezes Tomasz Kamiński.

– To jedna z największych inwestycji objętych wsparciem w ostatnich latach oraz jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych obecnie w regionie. To także pierwsza decyzja o wsparciu dla spółki i projekt, który pokazuje skalę zmian zachodzących w gospodarce – od tradycyjnej infrastruktury do nowoczesnej energetyki i gospodarki cyfrowej – podkreślają przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podpisami pod aktem notarialnym została także sfinalizowana sprzedaż działki.
 

