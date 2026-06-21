20 czerwca Bytomianie mieli okazję zobaczyć z bliska, jak postępują prace związane z rewitalizacją Elektrociepłowni Szombierki. Podczas II Dni Otwartych zorganizowanych przez Grupę Arche uczestnicy zwiedzili jeden z najcenniejszych zabytków poprzemysłowych w regionie i poznali plany dotyczące jego przyszłego zagospodarowania.

20 czerwca Bytomianie mieli okazję zobaczyć z bliska, jak postępują prace związane z rewitalizacją Elektrociepłowni Szombierki. Podczas II Dni Otwartych zorganizowanych przez Grupę Arche uczestnicy zwiedzili jeden z najcenniejszych zabytków poprzemysłowych w regionie i poznali plany dotyczące jego przyszłego zagospodarowania.

Zwiedzanie odbywało się w kilku turach między godziną 9:00 a 15:00. Ze względu na trwające prace budowlane liczba uczestników w każdej grupie była ograniczona, a wejście możliwe było wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.

Podczas spaceru po obiekcie odwiedzający mogli zobaczyć wnętrza dawnej elektrociepłowni, które przechodzą obecnie gruntowną przemianę. Przedstawiciele inwestora opowiadali o historii kompleksu oraz o kolejnych etapach rewitalizacji. Nie zabrakło również informacji dotyczących planów nadania obiektowi nowych funkcji, które mają połączyć ochronę zabytkowego charakteru budynku z nowoczesnym wykorzystaniem przestrzeni.

Elektrociepłownia Szombierki od lat uznawana jest za jeden z najbardziej charakterystycznych symboli przemysłowego dziedzictwa Śląska. Monumentalny gmach, często nazywany postindustrialną katedrą, przyciąga uwagę nie tylko miłośników historii techniki i architektury, ale również osób zainteresowanych przemianami terenów poprzemysłowych.

Zespół zabudowy Elektrociepłowni Szombierki obejmujący: kotłownię, pompownię, maszynownię, rozdzielnię prądu, budynek zarządu, wieżę wodną zwaną zegarową, wieżę węglową, trzy kominy, wartownię oraz otoczenie wymienionych wyżej obiektów, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2013 roku.