Górnictwo

Związkowcy protestowali przed Ministerstwem Energii

Około 200 osób wzięło udział w proteście, który w piątek (4 września) odbył się przed gmachem Ministerstwa Energii w Katowicach.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

4 września 2026, 13:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Protest Sierpnia 80 przed Ministerstwem Energii

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Około 200 osób wzięło udział w proteście, który w piątek (4 września) odbył się przed gmachem Ministerstwa Energii w Katowicach.

Organizatorem protestu był WZZ Sierpień 80'. Związkowcy zwracali uwagę na opłakany - ich zdaniem - stan polskiej gospodarki i przemysłu (w tym górnictwa i hutnictwa), ale także wysokie ceny energii.

- Musimy pamiętać, że to co się dzieje teraz, ta sytuacja w Polsce z cenami energii, z górnictwem, z hutnictwem, z całym przemysłem energochłonnym, staje się już tragiczna - podkreślał Rafał Jedwabny z Sierpnia 80.

I dodał: Ja przypomnę, na przyszły rok Niemcy chcą dołożyć do swojego przemysłu energochłonnego 50 miliardów złotych, a polski rząd planuje dźwignąć opłaty za energię dla polskich przedsiębiorstw. I jak my mamy być konkurencyjni? Nawet gdybyśmy pracowali za darmo, to nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni, bo zabiją nas cenami energii.

Na zakończenie pikiety związkowcy złożyli petycję do przedstawicieli Ministerstwa Energii.

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