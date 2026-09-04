Związkowcy protestowali przed Ministerstwem Energii

Organizatorem protestu był WZZ Sierpień 80'. Związkowcy zwracali uwagę na opłakany - ich zdaniem - stan polskiej gospodarki i przemysłu (w tym górnictwa i hutnictwa), ale także wysokie ceny energii.

- Musimy pamiętać, że to co się dzieje teraz, ta sytuacja w Polsce z cenami energii, z górnictwem, z hutnictwem, z całym przemysłem energochłonnym, staje się już tragiczna - podkreślał Rafał Jedwabny z Sierpnia 80.



I dodał: Ja przypomnę, na przyszły rok Niemcy chcą dołożyć do swojego przemysłu energochłonnego 50 miliardów złotych, a polski rząd planuje dźwignąć opłaty za energię dla polskich przedsiębiorstw. I jak my mamy być konkurencyjni? Nawet gdybyśmy pracowali za darmo, to nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni, bo zabiją nas cenami energii.