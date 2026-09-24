Należący do KGHM International projekt kopalni Victoria został wpisany na listę projektów strategicznych, dzięki czemu może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze strony kanadyjskiej prowincji Ontario - podała w czwartek KGHM Polska Miedź.

Należący do KGHM International projekt kopalni Victoria został wpisany na listę projektów strategicznych, dzięki czemu może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze strony kanadyjskiej prowincji Ontario - podała w czwartek KGHM Polska Miedź.

KGHM podał, że podczas szczytu inwestycyjnego Canada Investment Summit w Toronto władze Kanady poinformowały, że "stawiają górnictwo w centrum wartego 1 bilion dolarów kanadyjskich programu inwestycyjnego", a należący do KGHM International projekt kopalni Victoria został wpisany na listę projektów strategicznych kwalifikujących się do uzyskania finansowania ze strony prowincji Ontario.

"Możliwości inwestycyjne obejmują szeroki wachlarz działań - od tworzenia nowych kopalń, przez rafinację i przetwórstwo, aż po łańcuchy dostaw minerałów krytycznych. Przed projektem KGHM kopalni Victoria rysują się ekscytujące perspektywy!" - napisano na profilu KGHM na platformie X.

Projekt Victoria zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. Projekt zakłada budowę kopalni podziemnej miedzi i niklu. Właścicielem projektu jest KGHM International (100 proc.). Projekt znajduje się obecnie w fazie rozwoju i analiz.

Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 roku, bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria obejmujące głębienie pierwszego szybu, przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych oraz w dalszej kolejności głębienie szybu produkcyjnego.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.