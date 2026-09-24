Górnictwo

Nowa droga zawodowa dla górników

Pierwsze trzy osoby objęte projektem realizowanym przez Polską Grupę Górniczą, Koleje Śląskie i SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE rozpoczęły kurs na licencję maszynisty. To kolejny konkretny efekt współpracy, której celem jest wsparcie pracowników odchodzących z górnictwa w zdobywaniu nowych kwalifikacji i podejmowaniu pracy w branży kolejowej.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

24 września 2026, 09:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/PGG

Zajęcia odbywają się w piątki oraz w weekendy

fot: FB/PGG

Pierwsze trzy osoby objęte projektem realizowanym przez Polską Grupę Górniczą, Koleje Śląskie i SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE rozpoczęły kurs na licencję maszynisty. To kolejny konkretny efekt współpracy, której celem jest wsparcie pracowników odchodzących z górnictwa w zdobywaniu nowych kwalifikacji i podejmowaniu pracy w branży kolejowej.

Kurs prowadzony przez Koleje Śląskie obejmuje 279 godzin zajęć. Uczestnicy poznają m.in. zasady prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizację, infrastrukturę kolejową, budowę pojazdów, urządzenia bezpieczeństwa oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz w weekendy, co pozwala uczestnikom łączyć naukę z dotychczasowymi obowiązkami - informuje PGG.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty. To pierwszy krok na drodze do samodzielnej pracy w tym zawodzie. Kolejnym etapem będzie szkolenie prowadzące do uzyskania świadectwa maszynisty, obejmujące dalsze przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Uruchomienie kursu jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej przez Polską Grupę Górniczą, Koleje Śląskie i Synercom Usługi Wspólne. Porozumienie w tej sprawie podpisano 3 listopada 2025 roku. Jego celem jest wsparcie osób odchodzących z branży górniczej w zmianie kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia w sektorze kolejowym. Współpraca przyniosła już pierwszy efekt dotyczący zatrudnienia.

W Kolejach Śląskich pracę podjął były pracownik Polskiej Grupy Górniczej. Kolejni zainteresowani mogą poznać szczegóły programu podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez PGG, Koleje Śląskie i Synercom.

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