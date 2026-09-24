Rada nadzorcza JSW powołała wiceprezesa ds. ekonomicznych

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Bartosza Stysia na wiceprezesa ds. ekonomicznych XII kadencji - poinformowała w środę spółka w raporcie bieżącym. Dotąd obowiązki te pełnił prezes JSW Bogusław Oleksy.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Bartosza Stysia na wiceprezesa ds. ekonomicznych XII kadencji - poinformowała w środę spółka w raporcie bieżącym. Dotąd obowiązki te pełnił prezes JSW Bogusław Oleksy.

Zgodnie ze środowym raportem nowy wiceprezes Bartosz Styś obejmie funkcję 1 października

W połowie maja br. rada nadzorcza JSW powołała do zarządu obecnej, XII kadencji Bogusława Oleksego na stanowisko prezesa, Tomasza Gawlika na wiceprezesa ds. rozwoju, Jolantę Gruszkę na wiceprezesa ds. handlu, a Artura Wojtkowa na wiceprezesa ds. pracy i polityki społecznej.

Rada nadzorcza powierzyła też w połowie maja br. Oleksemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. ekonomicznych - do czasu powołania innej osoby na to stanowisko. W poprzedniej kadencji zarządu Oleksy sprawował tę funkcję (wraz z pełnieniem obowiązków prezesa).

W połowie czerwca br. rada nadzorcza JSW powołała Adama Rozmusa na wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych. Rozmus w poprzedniej kadencji zarządu JSW pełnił tę samą funkcję. W marcu br. spółka sygnalizowała, że Rozmus nie zamierza ubiegać się o nią ponownie. Potem jednak JSW wycofała tę informację.

W październiku 2025 r. rada nadzorcza JSW odwołała Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa spółki i powierzyła wówczas Oleksemu pełnienie obowiązków prezesa do dnia jego powołania. 14 maja br. spółka informowała też o rezygnacji przewodniczącego rady nadzorczej JSW Andrzeja Karbownika, który swoją decyzję uzasadnił różnicą zdań w sprawie restrukturyzacji spółki. Zgodnie z danymi spółki, obecnie rada nie ma przewodniczącego, zastępcą jest Michał Rospędek.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE

To też jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub.r. przez zarząd ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami porozumienie dot. ograniczenia koszów pracy. W czerwcu br. walne JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP, a w sierpniu spółka podała, że zamierza wnioskować do ARP o pożyczkę do 1,066 mld zł. JSW korzysta też z ustawowych osłon dla załogi: jednorazowych odpraw i urlopów górniczych oraz przeróbkarskich.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20488 osób. JSW ma opublikować wyniki za I półrocze 2026 r. 29 września br.