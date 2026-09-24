Górnictwo

Surowce, kopalnie, bezpieczeństwo. 30. spotkanie szefów urzędów górniczych z Europy

W dniach 21–23 września 2026 r. w Newcastle-upon-Tyne odbyło się 30. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich – coroczny szczyt organów nadzoru górniczego, którego celem jest wymiana doświadczeń i koordynacja działań w obszarze bezpieczeństwa wydobycia oraz dostaw surowców - informują w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

24 września 2026, 13:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

30. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

fot: WUG

W dniach 21–23 września 2026 r. w Newcastle-upon-Tyne odbyło się 30. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich – coroczny szczyt organów nadzoru górniczego, którego celem jest wymiana doświadczeń i koordynacja działań w obszarze bezpieczeństwa wydobycia oraz dostaw surowców - informują w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Stronę polską reprezentowali prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa oraz Małgorzata Waksmańska, dyrektor Departamentu Prawnego WUG. W zjeździe uczestniczyły delegacje sześciu krajów: Polski, Czech, Estonii, Finlandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Temat przewodni: surowce krytyczne i strategiczne

Głównym tematem obrad było hasło: „Krytyczne i strategiczne surowce mineralne; zabezpieczenie dostaw poprzez wspieranie istniejącej produkcji, budowę nowych kopalń oraz ponowne otwieranie zamkniętych obiektów w celu eksploatacji zasobów na obszarach wrażliwych”. 

- Uczestnicy wymienili wiedzę i doświadczenia dotyczące wspierania produkcji górniczej oraz rozwoju wydobycia surowców krytycznych, strategicznych i innych surowców o zasadniczym znaczeniu - relacjonują w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Wizyta w budowanej kopalni Woodsmith

Dopełnieniem wydarzenia była wizyta w miejscu budowy głębokiej kopalni polihalitu Woodsmith w Whitby (hrabstwo North Yorkshire, Anglia). Woodsmith to jedna z największych i najbardziej zaawansowanych inwestycji wydobywczych w Wielkiej Brytanii – projekt zakłada wydobycie polihalitu (naturalnego nawozu wieloskładnikowego) z głębokości ok. 1,6 km, z transportem urobku 37-kilometrowym podziemnym tunelem do zakładu przetwórczego i terminala eksportowego na Teesside.

W 2026 r. projekt jest w fazie intensywnych prac studialnych i budowlanych: trwają m.in. pogłębianie szybów, a także przygotowania do decyzji inwestycyjnej (FID), której termin przesunięto na lata 2028–2030, w zależności od źródeł. W lutym 2026 r. Anglo American zawarł umowę inwestycyjną z Mitsubishi Corporation, która obejmuje m.in. początkowy wkład kapitałowy i potencjalne objęcie do 25% udziału po FID. Jednocześnie w mediach pojawiały się informacje o cięciach kosztów i spowolnieniu tempa prac, co może wiązać się z redukcją zatrudnienia na etapie budowy.

Memorandum i kolejne spotkanie w Serbii

Zgodnie z przyjętym zwyczajem spotkanie zakończyło się podpisaniem memorandum w sprawie szeroko rozumianej dalszej współpracy między europejskimi urzędami górniczymi. Wstępnie ustalono, że 31. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich w 2027 r. zorganizuje Serbia.

Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich od lat są ważnym elementem sieci współpracy organów nadzorczych w zakresie górnictwa i geologii w Europie. Odbywają się cyklicznie, raz do roku, i służą przede wszystkim wymianie doświadczeń w zakresie aktualnej problematyki dotyczącej funkcjonowania urzędów górniczych oraz przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach. W obecnym cyklu szczególny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa dostaw surowców krytycznych i strategicznych – temat kluczowy zarówno z perspektywy unijnej polityki surowcowej, jak i narodowych strategii gospodarczych.
 

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