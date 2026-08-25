Związkowcy protestowali przed Jastrzębską Spółką Węglową

Związkowcy z Sierpnia 80 zorganizowali we wtorkowe popołudnie protest przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Złożyli też petycję do zarządu JSW, który odniósł się do pikiety w oświadczeniu.

Związkowcy z Sierpnia 80 zorganizowali we wtorkowe popołudnie protest przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Złożyli też petycję do zarządu JSW, który odniósł się do pikiety w oświadczeniu.

Związkowcy Sierpnia 80 protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pikieta zgromadziła ok. 100 osób i miała zwrócić uwagę m. in. na trudną sytuację finansową i organizacyjną JSW. Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie mówił, że informacje, które strona społeczna dostaje od pracowników są coraz bardziej niepokojące.

- Zaczynamy się bać o przyszłość naszych zakładów pracy. Restrukturyzacja nie oznacza likwidacji, tylko trzeba wyznaczyć jakiś cel i wyjść na prostą. Spółka powinna funkcjonować i dalej wydobywać strategiczny węgiel koksowy, a nie zwijać produkcję – mówił związkowiec.

Związkowcy przygotowali petycję do zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Domagają się w niej m.in. przedstawienia planu naprawczego i strategii funkcjonowania JSW. Dodają też, że konieczne jest zabezpieczenie zatrudnienia i produkcji. Chcą także deklaracji zarządu w sprawie przyszłości kopalń należących do spółki.

- Oczekujemy konkretnej odpowiedzi na naszą petycję. Chcemy dokładnie wiedzieć, jaki jest cel restrukturyzacji, jak spółka będzie wyglądała już po niej, jaki będzie poziom zatrudnienia i moce produkcyjne. Chcemy też odpowiedzi, czy któraś z kopalń będzie zlikwidowana i w jakiej części – dodał Granatyr.

Na zakończenie pikiety związkowcy złożyli petycję w biurze podawczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd JSW: potrzeba odpowiedzialnych decyzji

Do pikiety odniósł się w swoim stanowisku zarząd JSW, który zapewnił, że szanuje prawo związków zawodowych do wyrażania swoich opinii oraz do protestu. Podkreślił przy tym, że obecna sytuacja wymaga odpowiedzialnych decyzji i wspólnego zaangażowania w odbudowę stabilności spółki.

- Podejmowane w ostatnich miesiącach działania Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Energii i Zarządu przynoszą konkretne rezultaty. Zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu umowa zapewnia JSW finansowanie do kwoty 824 mln zł, a objęcie Spółki rozwiązaniami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego umożliwiło uruchomienie finansowanych przez państwo świadczeń osłonowych dla pracowników. Równolegle finalizowany jest Program Naprawczy, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki i stworzenie warunków do trwałej poprawy jej efektywności – napisał zarząd JSW.

W oświadczeniu zarządu czytamy też, że choć pozyskane finansowanie daje JSW przestrzeń do działania, to o jej funkcjonowaniu zdecyduje sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu oraz skuteczna realizacja Programu Naprawczego.