Strona związkowa z KGHM wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki. Powód? Bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź. Jest odpowiedź zarządu spółki na wypłatę nagrody.

Strona związkowa z KGHM wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki. Powód? Bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź. Jest odpowiedź zarządu spółki na wypłatę nagrody.

Na facebookowym profilu NSZZ „Solidarność” Polkowice-Sieroszowice pod koniec sierpnia przedstawiono wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie jednorazowej nagrody finansowej oraz zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Opublikowano je po spotkaniu stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź.

- Spotkanie zostało zwołane w związku z zawartym Porozumieniem Stron ZUZP z 25 lutego 2026 r. w sprawie kształtowania płac za I półrocze 2026 r. Mając na uwadze bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź, strona związkowa wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników, z terminem wypłaty do 15 października 2026 r. – można było przeczytać na facebookowym profilu NSZZ „S” Polkowice-Sieroszowice.

15 września organizacje związkowe otrzymały pismo od zarządu KGHM Polska Miedź.

„Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki, realizowanych planów inwestycyjnych oraz zobowiązań budżetowych zarząd nie znajduje obecnie podstaw do uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Zarząd docenia zaangażowanie i wkład pracowników za osiągane przez spółkę wyniki. Należy jednak pamiętać, że polityka wynagradzania i przyznawania świadczeń dodatkowych musi uwzględniać długoterminową stabilność finansową przedsiębiorstwa oraz konieczność zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami pracowników a możliwościami ekonomicznymi spółki. W związku z powyższym zarząd nie przewiduje wypłaty wnioskowanej jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników KGHM Polska Miedź” – odpowiedział w piśmie zarząd.

Związkowcy w sierpniowym piśmie poinformowali także, iż organizacje związkowe strony ZUZP odrzuciły przedstawione przez pracodawcę propozycje zmian do ZUZP.

- Strona związkowa zadeklarowała jednak gotowość do dalszych rozmów i negocjacji, pod warunkiem że będą one obejmowały również wszystkie propozycje zmian wcześniej zgłoszone przez stronę społeczną - tłumaczą przedstawiciele związków zawodowych.

Zarząd KGHM odpowiedział, że pozostaje otwarty na kontynuowanie dialogu oraz prowadzenie dalszych negocjacji dotyczących zmian w ZUZP.

Strategia górniczej spółki

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld zł, utrzymując wysoki poziom przychodów z umów z klientami oraz blisko 90% wzrost zysku operacyjnego EBITDA.

W lipcu 2026 roku Grupa KGHM ogłosiła Strategię 2055+, wyznaczającą kierunki rozwoju spółki na kolejne dziesięciolecia. Dokument zakłada realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój bazy zasobowej, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne i efektywność operacyjną.

Priorytetem KGHM jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. Dlatego integralną częścią Strategii 2055+ jest wieloletni plan inwestycyjny o wartości ponad 32 mld zł w latach 2026–2030. Około 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na projekty realizowane w kraju, obejmujące rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut oraz inwestycje w energetykę i innowacje. Natomiast pozostała część dotyczy rozwoju kluczowych aktywów zagranicznych, w tym projektów w Chile, USA i Kanadzie.