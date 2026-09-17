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Wypadek śmiertelny w kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie żyje górnik

38-letni pracownik kopalni Knurów-Szczygłowice zginął na skutek uderzenia w głowę elementem sekcji obudowy zmechanizowanej. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować. 

Robert Passia

Robert Passia

17 września 2026, 14:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ruch Szczygłowice.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

38-letni pracownik kopalni Knurów-Szczygłowice zginął na skutek uderzenia w głowę elementem sekcji obudowy zmechanizowanej. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować. 

Jak przekazało biuro prasowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do wypadku doszło o godz. 9.30 w likwidowanej ścianie XXI, zlokalizowanej poniżej poziomu 650 metrów. Górnik doznał urazu głowy podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej.

Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Mimo trwających kilkadziesiąt minut działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Górnik pracował w kopalni od 2009 roku – podaje JSW.

Przyczyny wypadku wyjaśniają służby BHP kopalni Knurów-Szczygłowice oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

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