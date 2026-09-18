Górnictwo

Spadek zatrudnienia w górnictwie w pierwszym półroczu. Widać to w statystykach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku liczba zatrudnionych w górnictwie spadła o prawie 5%.

Robert Passia

Robert Passia

18 września 2026, 09:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zatrudnienie w górnictwie spada - wynika z danych GUS.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku liczba zatrudnionych w górnictwie spadła o prawie 5%.

GUS podał dane o wynikach i nakładach przemysłu za pierwsze półrocze 2026 roku. W pierwszym i drugim kwartale przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej) wyniosło 2 669,1 tys. etatów. Oznacza to spadek o 1,1% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

Mniej zatrudnionych w górnictwie

Negatywna tendencja objęła większość kluczowych sektorów przemysłu.

  • Górnictwo i wydobywanie: W sektorze miał miejsce największy spadek zatrudnienia, który wyniósł 4,8% rok do roku.
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę: Spadek o 1,4%.
  • Przetwórstwo przemysłowe: Spadek o 1,1%, co ma duże przełożenie na ogólny wynik ze względu na wielkość tego sektora.

Jedynym działem, w którym odnotowano wzrost zatrudnienia, była dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami wraz z rekultywacją. W tym sektorze miał miejsce wzrost zatrudnienia o 3,2%.

Przeciętna płaca w przemyśle w górę. A w górnictwie? 

W pierwszym półroczu wzrosły płace w sektorze przemysłu. W pierwszym i drugim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej wyniosło 9 191,84 zł. Oznacza to wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. Jedynym sektorem, w którym odnotowano spadek było górnictwo i wydobywanie. Przeciętne wynagrodzenie w tej branży spadło rok do roku o 0,7%.

Najwyższa dynamika wzrostu, wynosząca 7,2% dotyczyła sektora „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”. Wzrost, choć nieco niższy, odnotowano też w przetwórstwie przemysłowym (6%).

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