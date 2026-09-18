Spadek zatrudnienia w górnictwie w pierwszym półroczu. Widać to w statystykach
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku liczba zatrudnionych w górnictwie spadła o prawie 5%.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Zatrudnienie w górnictwie spada - wynika z danych GUS.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku liczba zatrudnionych w górnictwie spadła o prawie 5%.
GUS podał dane o wynikach i nakładach przemysłu za pierwsze półrocze 2026 roku. W pierwszym i drugim kwartale przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej) wyniosło 2 669,1 tys. etatów. Oznacza to spadek o 1,1% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku.
Mniej zatrudnionych w górnictwie
Negatywna tendencja objęła większość kluczowych sektorów przemysłu.
- Górnictwo i wydobywanie: W sektorze miał miejsce największy spadek zatrudnienia, który wyniósł 4,8% rok do roku.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę: Spadek o 1,4%.
- Przetwórstwo przemysłowe: Spadek o 1,1%, co ma duże przełożenie na ogólny wynik ze względu na wielkość tego sektora.
Jedynym działem, w którym odnotowano wzrost zatrudnienia, była dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami wraz z rekultywacją. W tym sektorze miał miejsce wzrost zatrudnienia o 3,2%.
Przeciętna płaca w przemyśle w górę. A w górnictwie?
W pierwszym półroczu wzrosły płace w sektorze przemysłu. W pierwszym i drugim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej wyniosło 9 191,84 zł. Oznacza to wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. Jedynym sektorem, w którym odnotowano spadek było górnictwo i wydobywanie. Przeciętne wynagrodzenie w tej branży spadło rok do roku o 0,7%.
Najwyższa dynamika wzrostu, wynosząca 7,2% dotyczyła sektora „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”. Wzrost, choć nieco niższy, odnotowano też w przetwórstwie przemysłowym (6%).