Rozmowa o fedrowaniu pod Rudą Śląską i likwidacji kopalni Bielszowice

W siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyło się 40. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Rozmawiano tez o likwidacji kopalni Bielszowice.

W siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyło się 40. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Rozmawiano tez o likwidacji kopalni Bielszowice.

Jak informuje Wyższy Urząd Górniczy, obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2026 r. Przeanalizowano wyniki obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu.

- Przedstawiono również postęp prac związanych z likwidacją PGG KWK Ruda Oddział Bielszowice wraz z planowanym zakresem działań na IV kwartał 2026 r. i I kwartał 2027 r. Ponadto szczegółowo poruszono zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalnią - podaje Wyższy Urząd Górniczy.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej, w tym kopalń PGG Oddział KWK Ruda, PGG Oddział KWK w Likwidacji ruch Bielszowice oraz SRK Oddział CZOK, SRK Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, a także prezes PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.