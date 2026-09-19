Spotkanie o bezpieczeństwie i profilaktyce w kopalni LW Bogdanka

17 września w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel Bogdanka odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni, kierownikami działów górniczych oraz pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego.

17 września w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel Bogdanka odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni, kierownikami działów górniczych oraz pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego.

Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień BHP oraz ochrony pracowników, w tym zwiększenie skuteczności wpływu osób z kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa i promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników firm zewnętrznych - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono również stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie górniczym LW Bogdanka w latach ubiegłych oraz w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku. Poinformowano o podjętych oraz planowanych działaniach profilaktycznych w tym obszarze.

Wskazano też na dobre praktyki i wzorce bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładów górniczych. Przedstawiono również zrealizowane działania oraz przedsięwzięcia służb BHP firm zewnętrznych, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.