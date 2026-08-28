Górnictwo

Związkowcy chcą po 6500 zł nagrody dla każdego pracownika górniczej spółki

Strona związkowa z KGHM wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki. Powodem mają być bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 sierpnia 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

W lipcu 2026 roku Grupa KGHM ogłosiła Strategię 2055+, wyznaczającą kierunki rozwoju spółki na kolejne dziesięciolecia

fot: KGHM

Strona związkowa z KGHM wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki. Powodem mają być bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź.

Na facebookowym profilu NSZZ „Solidarność” Polkowice-Sieroszowice przedstawiono wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie jednorazowej nagrody finansowej oraz zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice-Sieroszowice informuje, że 25 sierpnia 2026 r. odbyło się spotkanie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź. Spotkanie zostało zwołane w związku z zawartym Porozumieniem Stron ZUZP z 25 lutego 2026 r. w sprawie kształtowania płac za I półrocze 2026 r. Mając na uwadze bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe KGHM Polska Miedź, strona związkowa wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6 500 zł brutto dla wszystkich pracowników, z terminem wypłaty do 15 października 2026 r. – czytamy na facebookowym profilu NSZZ „S” Polkowice-Sieroszowice.

Związkowcy poinformowali także, iż organizacje związkowe strony ZUZP odrzuciły przedstawione przez pracodawcę propozycje zmian do ZUZP.

- Strona związkowa zadeklarowała jednak gotowość do dalszych rozmów i negocjacji, pod warunkiem że będą one obejmowały również wszystkie propozycje zmian wcześniej zgłoszone przez stronę społeczną - tłumaczą przedstawiciele związków zawodowych.

Wspólne stanowisko organizacje związkowe przesłały do zarządu 26 sierpnia.

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld zł, utrzymując wysoki poziom przychodów z umów z klientami oraz blisko 90% wzrost zysku operacyjnego EBITDA.

W lipcu 2026 roku Grupa KGHM ogłosiła Strategię 2055+, wyznaczającą kierunki rozwoju spółki na kolejne dziesięciolecia. Dokument zakłada realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój bazy zasobowej, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne i efektywność operacyjną.

Priorytetem KGHM jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. Dlatego integralną częścią Strategii 2055+ jest wieloletni plan inwestycyjny o wartości ponad 32 mld zł w latach 2026–2030. Około 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na projekty realizowane w kraju, obejmujące rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut oraz inwestycje w energetykę i innowacje. Natomiast pozostała część dotyczy rozwoju kluczowych aktywów zagranicznych, w tym projektów w Chile, USA i Kanadzie.
 

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