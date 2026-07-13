ZUS zwrócił przedsiębiorcom ponad 1,25 mld zł. A na tym nie koniec

Ponad 770 tys. przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie ponad 1,25 mld zł – informują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad 770 tys. przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie ponad 1,25 mld zł – informują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99 proc. wniosków o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Pozostałe są rozliczne na bieżąco.

- Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 r. rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jak informują w ZUS ponad 2,77 mln płatników składek miało obowiązek złożyć roczne rozliczenie za 2025 r. Wypełniło je prawie 2,56 mln osób, czyli 92,1% wszystkich zobowiązanych.

Większość przedsiębiorców wykazała nadpłatę składki zdrowotnej

Z danych ZUS wynika, że niemal 1,96 mln płatników, czyli 76,7% osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki zdrowotnej. Łączna kwota nadpłat przekroczyła 2,13 mld zł.

Dopłatę składki wykazało 546 tys. przedsiębiorców. Łączna wartość dopłat wyniosła ponad 1,22 mld zł. W przypadku niespełna 51 tys. płatników rozliczenie nie wykazało ani nadpłaty, ani niedopłaty.

Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tys. płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 mld zł. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków.

Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał zwroty 770,8 tys. płatników na kwotę blisko 1,26 mld zł. W przypadku osób, które miały zadłużenie lub nienależnie pobrane świadczenia, nadpłata została rozliczona na poczet istniejących należności. Dotyczyło to ponad 47 tys. płatników, a wartość takich rozliczeń przekroczyła 99 mln zł. Jak zapewniają w ZUS obsługa pozostałych wniosków zakończy się najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r.

ZUS rozlicza także nadpłaty bez wniosku przedsiębiorcy

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot. W takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika. W tym roku dotyczy to ok. 1,1 mln przedsiębiorców. Łączna kwota nadpłat przeznaczonych do rozliczenia wyniosła ponad 762,8 mln zł. Zakład rozliczył już 99% tej kwoty. Większość środków została przeznaczona na pokrycie zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń.

- Liczba zrealizowanych zwrotów i rozliczeń pokazuje, że proces przebiega sprawnie. Płatnicy, którzy wystąpili o zwrot, otrzymują należne środki, a pozostałe nadpłaty są na bieżąco rozliczane na ich kontach - zaznacza Beata Kopczyńska.

Rozliczenia na kontach płatników, którzy nie złożyli wniosku o zwrot nadpłaty, mogą być prowadzone do końca 2026 r.