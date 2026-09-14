16 września odbędzie się dyskusja o przyszłości i historii Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej. Zaplanowano też spacer, w czasie którego zobaczymy jego przemianę.

16 września odbędzie się dyskusja o przyszłości i historii Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej. Zaplanowano też spacer, w czasie którego zobaczymy jego przemianę.

Spotkanie poświęcone będzie przemianie Wielkiego Pieca Huty „Pokój”, który po przejściu rewitalizacji ma zyskać nowe funkcje i będzie pełnić rolę Centrum Transformacji. Historyczny obiekt zostanie zaadaptowany dla celów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

16 września w ramach pierwszej edycji Metropolitan Design Week odbędzie się spotkanie poświęcone historii i przyszłości rudzkiego zabytku. O godz. 13 w Stacji Biblioteka przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej rozpocznie się dyskusja z udziałem Adama Kowalskiego – koordynatora Centrum Transformacji oraz Urszuli Forczek-Brataniec i Marcina Bratańca z eM4 Pracowni Architektury Brataniec - architektów i autorów projektu. Uczestnicy porozmawiają o rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego i jego roli w budowaniu współczesnej tożsamości miasta.

Posłuchaj o historii i wejdź na plac budowy

Kolejnym punktem będzie spacer śladami Huty „Pokój”, który poprowadzi Adam Kowalski. Na trasie znajdą się m.in. Osiedle Kaufhaus, Brama II, hutnicza remiza strażacka, staw hutniczy oraz willa dyrektorska. Zaplanowano też zwiedzanie terenu budowy Centrum – Transformacji Wielki Piec. Zwiedzanie odbędzie się w niewielkich grupach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Będzie to okazja, by już teraz zobaczyć, jaką przemianę przechodzi historyczny obiekt.

Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Zarezerwować miejsce można TUTAJ.