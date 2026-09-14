Kraj i Świat

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku. Wiemy, ile wpływa na ich konta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najnowsze dane o najwyższych emeryturach w Polsce.

Robert Passia

Robert Passia

14 września 2026, 12:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Andrzej Bęben

Ile wynosi najwyższa emerytura?

fot: ARC/Andrzej Bęben

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najnowsze dane o najwyższych emeryturach w Polsce.

Jak wynika z czerwcowych danych ZUS, najzamożniejszy polski emeryt to mieszkaniec województwa śląskiego. Na jego konto każdego miesiąca wpływają 54 tysiące i 72 złote. Druga najwyższa emerytura, w wysokości 53,5 tys. złotych, również należy do osoby mieszkającej w woj. śląskim. Trzeci najbogatszy emeryt to osoba z woj. mazowieckiego. Jej emerytura jest jednak nieco niższa i wynosi 45,3 tys. złotych.

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Spolecznych, by otrzymywać wysoką emeryturę konieczne jest nie tylko opłacanie składek.

Kluczowe jest przedłużanie lat pracy. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat – tłumaczy ZUS.

"Groszowe emerytury"? Całkiem dosłownie

Są też dane dotyczące najniższych emerytur w Polsce. Jak się okazuje woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. 

Jak tłumaczy ZUS, w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. By jednak otrzymać najniższą emeryturę (1978,49 zł) trzeba mieć 20 lub 25 lat stażu pracy, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.

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