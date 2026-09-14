Kraj i Świat

Będą wspólnie wspierać bezpieczeństwo. Podpisano porozumienie w tej sprawie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polska Izba Dual Use podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie działać na rzecz obronności.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

14 września 2026, 11:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSAF AGH

AGH i Polska Izba Dual Use będą współpracować.

fot: KSAF AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polska Izba Dual Use podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie działać na rzecz obronności.

AGH i Polska Izba Dual Use zobowiązały się m. in. do wpierania rozwoju polskich technologii i kompetencji czy realizowania projektów badawczo-rozwojowych. Mają też wspólnie organizować wydarzenia, szkolenia i programy edukacyjne oraz rozwijać kompetencje kadr sektora bezpieczeństwa i obronności. Ważnym elementem współpracy będzie rozwój inicjatywy FORT Kraków, realizowanej przez AGH wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Łączy ona środowisko naukowe, firmy technologiczne, Siły Zbrojne RP oraz przemysł.

– Dzisiaj nie wystarczy już samo tworzenie bardzo dobrych technologii. Musimy umieć szybko łączyć potencjał naukowy z potrzebami Sił Zbrojnych, przemysłu, administracji oraz inwestorów. W obszarze dual-use szczególne znaczenie ma zdolność do przechodzenia od badań i prototypów do rozwiązań, które można testować, skalować i wdrażać – mówi  Izabela Albrycht, pełnomocniczka Rektora AGH ds. NATO DIANA.

Ważne są kadry

Krzysztof Wiater, członek Prezydium Polskiej Izby Dual Use zwrócił uwagę, że istotny jest wymiar kadrowy w sektorze bezpieczeństwa i obronności.

Sektor potrzebuje inżynierów i specjalistów, którzy rozumieją nie tylko technologię, lecz także ramy prawne, w jakich się ona rozwija – a taką kompetencję najskuteczniej buduje się w toku kształcenia, nie po fakcie. Wraz z inicjatywą FORT Kraków porozumienie buduje środowisko, w którym nauka, przemysł i administracja mogą wspólnie wypracowywać rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo i odporność państwa – powiedział Krzysztof Wiater.

Porozumienie podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach.  

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