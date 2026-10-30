Znany ekspert ds. energetyki i górnictwa w radzie nadzorczej Bogdanki
Dr hab. inż. Stanisław Tokarski został powołany na członka rady nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Prof. Stanisław Tokarski.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Dr hab. inż. Stanisław Tokarski został powołany na członka rady nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
29 października Stanisław Tokarski został powołany do rady nadzorczej LW Bogdanka na trzyletnią kadencję. Od 1 października Tokarski pełni również funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, która posiada 64,57 proc. udziału w kapitale zakładowym Bogdanki.
Nowy członek rady nadzorczej LW Bogdanka zawodowo związany jest również z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Centrum Energetyki) i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Jest autorem licznych publikacji i uznanym ekspertem w dziedzinie transformacji energetycznej oraz polityki klimatycznej. Do 30 września był przewodniczącym rady nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego.
Obecnie w skład rady nadzorczej LW Bogdanka wchodzi 9 osób: Paweł Cygan, Grzegorz Czornik, Daniel Frąc, Szymon Jankowski, Magdalena Makieła, Zbigniew Niedbalski, Stanisław Tokarski, Robert Wietrzyk i Paweł Wójcik.