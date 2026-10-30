Znany ekspert ds. energetyki i górnictwa w radzie nadzorczej Bogdanki

29 października Stanisław Tokarski został powołany do rady nadzorczej LW Bogdanka na trzyletnią kadencję. Od 1 października Tokarski pełni również funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, która posiada 64,57 proc. udziału w kapitale zakładowym Bogdanki.

Nowy członek rady nadzorczej LW Bogdanka zawodowo związany jest również z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Centrum Energetyki) i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Jest autorem licznych publikacji i uznanym ekspertem w dziedzinie transformacji energetycznej oraz polityki klimatycznej. Do 30 września był przewodniczącym rady nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego.

Obecnie w skład rady nadzorczej LW Bogdanka wchodzi 9 osób: Paweł Cygan, Grzegorz Czornik, Daniel Frąc, Szymon Jankowski, Magdalena Makieła, Zbigniew Niedbalski, Stanisław Tokarski, Robert Wietrzyk i Paweł Wójcik.