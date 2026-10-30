Po szychcie

Znamy najlepszych siatkarzy wśród górników

Mistrzostwa w Żorach po raz kolejny pokazały, że  sport jest ważnym elementem integracji pracowników miedziowej spółki. Dla uczestników była to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również do wspólnego przeżywania emocji i budowania zespołowej atmosfery.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

30 października 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Mistrzowski tytuł obroniła drużyna REMAGUM SITG Mysłowice wygrywając w finale z SUG Jaworzno.

Mistrzostwa w Żorach po raz kolejny pokazały, że  sport jest ważnym elementem integracji pracowników miedziowej spółki. Dla uczestników była to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również do wspólnego przeżywania emocji i budowania zespołowej atmosfery.

Znamy już zwycięzców XVI Mistrzostw Polski Górników i przyjaciół w piłce siatkowej. Tytuł obroniła drużyna REMAGUM SITG  Mysłowice wygrywając w finale z SUG Jaworzno.

- Za nami najbardziej udana edycja. W szranki sportowej rywalizacji stanęło w tym roku szesnaście drużyn. Jeszcze nie mieliśmy tak wysokiej frekwencji. Cieszy nas fakt, że dwanaście z nich reprezentowało branżę górniczą. Wszystkie pokazały wysoką formę – przyznaje Wojciech Chmielewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Madness.

Warto wspomnieć, że w XVI Mistrzostwach Polski Górników i Przyjaciół w Piłce Siatkowej w Żorach zaprezentowały się aż cztery drużyny reprezentujące KGHM Polska Miedź. Najwyżej sklasyfikowani zostali zawodnicy Zakładów Górniczych Lubin, którzy zajęli piąte miejsce. Indywidualne wyróżnienie zdobyła Dominika Rozpędowska z oddziału COPI KGHM. Została uznana za najlepszą zawodniczkę tegorocznej edycji mistrzostw, otrzymując indywidualne wyróżnienie za swoją postawę na parkiecie.

Dziesiąte miejsce zajęła drużyna Zakładów Górniczych Rudna. Na 12. miejscu sklasyfikowano reprezentację Huty Miedzi Legnica, natomiast 13. lokatę wywalczyła ekipa COPI, czyli Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Zawodom patronowali: KGHM Polska Miedź, prezydent Żor Waldemar Socha, przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła oraz dyrektor MOSiR Marek Utrata.

- Zapraszamy na jubileuszowe XXI Futsalowe Mistrzostwa Polski Górników i przyjaciół, które zaplanowaliśmy na 16-27 stycznia 2027 r., a także na XV Oldbojowe Mistrzostwa Polski Górników i przyjaciół w futsalu 6 lutego 2027 r. 

Mistrzostwa w Żorach po raz kolejny pokazały, że  sport jest ważnym elementem integracji pracowników miedziowej spółki. Dla uczestników była to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również do wspólnego przeżywania emocji i budowania zespołowej atmosfery.

 

 

 

 

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